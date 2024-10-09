Власти намерены взимать плату с дальнобойщиков за проезд по свердловским дорогам
Министерство транспорта Свердловской области обратилось в федеральное ведомство с просьбой рассмотреть регион в качестве пилотного проекта по внедрению региональной системы «Платон». Об этом на пресс-конференции рассказал министр транспорта области Александр Толкачев. Глава ведомства пояснил, что на сегодня внедрить систему не позволяет федеральное законодательство.
Власти намерены взимать плату с дальнобойщиков за проезд по свердловским дорогам
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
«Платон» — российская система взимания платы с грузовиков разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн за проезд по федеральным трассам. Название системы является сокращением от выражения «плати за тонну». Предполагается, что деньги взимаются с перевозчиков в счет возмещения вреда, который грузовики наносят дорожному покрытию.
Господин Толкачев отметил, что в регионе остро стоит проблема движения большегрузных автомобилей, от которой «страдают муниципальные и региональные дороги». Министр добавил, что губернатор Евгений Куйвашев поставил перед ним задачу внедрить в области региональную систему «Платон».
«Я понимаю, насколько для нас это будет в политическом плане проблемно, не все нас поддержат, но времена настали. В Свердловской области автоматических пунктов весового контроля 19, из них работают шесть. Нам пора заниматься этим вопросом, контролировать и экономить региональные финансы»,— заявил Александр Толкачев.
Подробнее о развитии транспортной системы в Свердловской области — в материале «Ъ-Урал» «Это уже не завтрашний, а вчерашний день, надо успевать».