Министерство транспорта Свердловской области обратилось в федеральное ведомство с просьбой рассмотреть регион в качестве пилотного проекта по внедрению региональной системы «Платон». Об этом на пресс-конференции рассказал министр транспорта области Александр Толкачев. Глава ведомства пояснил, что на сегодня внедрить систему не позволяет федеральное законодательство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти намерены взимать плату с дальнобойщиков за проезд по свердловским дорогам

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Власти намерены взимать плату с дальнобойщиков за проезд по свердловским дорогам

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Платон» — российская система взимания платы с грузовиков разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн за проезд по федеральным трассам. Название системы является сокращением от выражения «плати за тонну». Предполагается, что деньги взимаются с перевозчиков в счет возмещения вреда, который грузовики наносят дорожному покрытию.

Господин Толкачев отметил, что в регионе остро стоит проблема движения большегрузных автомобилей, от которой «страдают муниципальные и региональные дороги». Министр добавил, что губернатор Евгений Куйвашев поставил перед ним задачу внедрить в области региональную систему «Платон».

«Я понимаю, насколько для нас это будет в политическом плане проблемно, не все нас поддержат, но времена настали. В Свердловской области автоматических пунктов весового контроля 19, из них работают шесть. Нам пора заниматься этим вопросом, контролировать и экономить региональные финансы»,— заявил Александр Толкачев.

Подробнее о развитии транспортной системы в Свердловской области — в материале «Ъ-Урал» «Это уже не завтрашний, а вчерашний день, надо успевать».

Василий Алексеев