«Это уже не завтрашний, а вчерашний день, надо успевать»

Экс-мэр Талицы Александр Толкачев провел первую пресс-конференцию в должности министра транспорта Свердловской области. На ней он заявил о планах взимать плату с водителей большегрузов, сообщил о намерении расширить «Северное полукольцо» ЕКАДа и подчеркнул приоритетность строительства второй ветки метро в Екатеринбурге. С подробностями — корреспондент «Ъ-Урал» Василий Алексеев.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Борис Ярков Фото: Борис Ярков

В начале пресс-конференции Александр Толкачев напомнил собравшимся, что с 2010 года возглавлял Талицкий городской округ, а в 2023 году стал руководителем Юго-западного управления Федерального агентства по делам национальностей, последние четыре месяца работает на посту министра транспорта. Глава ведомства подчеркнул, что агломерации региона переживают «обновление транспортной системы». «Это Екатеринбургская, Нижнетагильская, в ближайшее время появится Первоуральская-Ревдинская и Каменск-Уральская агломерации»,— пояснил он.

Господин Толкачев рассказал про ввод брутто-контрактов, которые являются для властей «пилотным проектом». В частности, работа перевозчиков будет оплачиваться по фиксированной ставке за километр пробега. Министр отметил риск, что не все водители будут должным образом относиться к своим обязанностям.

«Насколько их будет контролировать городская администрация, для нас это вопрос, именно в том, чтобы у водителя была мотивация дожидаться последнего пассажира, а не проезжать мимо остановок»,— добавил он.

Александр Толкачев не исключил, что после ввода брутто-контрактов из близлежащих городов в Екатеринбург начнется отток водителей. «Вырастут зарплаты и Верхняя Пышма, Среднеуральск, Сысерть и даже те города, которые находятся дальше, будут страдать от того, что потеряют штат водительского состава»,— предостерег министр. Он заверил, что нововведения повысят качество услуг, увеличат возможность контроля за пассажирскими перевозками и ускорят переход на оплату электронными картами. «Надо уходить от денежных наличных платежей, пора переходить на тему цифровизации пассажирских перевозок, это уже не завтрашний, а вчерашний день, надо успевать»,— призвал он.

Министр подчеркнул, что в регионе остро стоит проблема движения большегрузных автомобилей, от которой «страдают дороги». Александр Толкачев добавил, что губернатор Евгений Куйвашев поручил ему рассмотреть возможность введения региональной системы «Платон», которая предполагает взимание с дальнобойщиков платы за проезд по областным дорогам. Он отметил, что юридически регион не может самостоятельно внедрить систему, поэтому министерство обратилось в федеральное ведомство с просьбой включить область в качестве пилотного проекта по внедрению системы.

«Я понимаю, насколько для нас это будет в политическом плане проблемно, не все нас поддержат, но времена настали. В Свердловской области автоматических пунктов весового контроля 19, из них работают шесть. Нам пора заниматься этим вопросом, контролировать и экономить региональные финансы»,— заявил министр.

От развития регионального транспорта Александр Толкачев перешел к проблемной для Екатеринбурга теме — строительству второй ветки метро. По словам министра, губернатор поставил перед ним задачу проработать вопрос о строительстве метрополитена. Александр Толкачев заверил, что ведомство обсуждает работы строительства с проектировщиками. «Мы понимаем в первую очередь из какого района в какой район мы должны эту ветку построить. Помимо того, что всегда существовало мнение, что мы должны соединить Виз и Шарташ, сегодня есть Академический и будет "второй Академический"»,— добавил министр.

Господин Толкачев заверил, что регион выполнил все обязательства по соглашению о создании Новокольцовского железнодорожного маршрута, который станет первым этапом крупного инфраструктурного проекта мэрии Екатеринбурга и Свердловской железной дороги (СвЖД) — «наземного метро». По словам министра, причиной отставания по срокам реализации проекта стало появление у СвЖД ряда «проблемных участков» на сетях железнодорожных дорог.

Александр Толкачев подчеркнул, что проект кольцевой железной дороги вокруг Екатеринбурга остается перспективным для властей. «Работаем с этим вопросом, планируем выйти с ним на Совет федерации, чтобы понимать, в какие сроки и под какое финансирование эти работы будут выполняться»,— сказал министр.

Он добавил, что власти намерены увеличить количество полос на «Северном полукольце» ЕКАД в рамках концессионного соглашения. Этот участок дороги является «проблемным» из-за большого транспортного потока со стороны Серова и Нижнего Тагила. Министр отметил, что ориентировочная стоимость работ составляет 80 млрд руб., и заявил о вводе платного проезда на новых полосах, но проезд транспорта жителей Свердловской области хотят оставить бесплатным. Александр Толкачев не исключил, что работы по расширению «Северного полукольца» могут начать за счет средств федерального бюджета.

Министр подчеркнул, что ведомство совместно с администрацией Екатеринбурга работает над перезаключением контракта на строительство развязки у концерна «Калина», которая является «главной точкой напряжения» в городе. Ранее в отношении подрядчика объекта, компании «АльмакорГруп» было введено наблюдение (процедура банкротства).

«Съезды с развязки, которые должны присутствовать, пока у нас под большим вопросом. В ближайшее время, до конца года, мы сможем ответить, в какие сроки мы перезаключим контракт и как это все будет выглядеть»,— сказал министр.

На встрече с главой ведомства присутствовали журналисты из Талицы, которые поинтересовались у экс-мэра о перспективе капитального ремонта дороги от деревни Новая до границы с Курганской областью. Александр Толкачев отметил, что когда возглавлял муниципалитет, ему хотелось, чтобы министерство транспорта занялось этим вопросом. «В Свердловской области есть более ответственные участки для передвижения пассажиров грузового транспорта, другой момент, что транспортный коридор между Курганом и северо-восточной частью области, который подразумевает дорожный проезд, нами ведется на перспективу»,— сказал господин Толкачев и заверил, что власти займутся и этим вопросом.

Василий Алексеев