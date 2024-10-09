Правительство профинансирует налоговый инвествычет на 150 млрд руб. в год

Правительство РФ будет ежегодно выделять 150 млрд руб. в рамках финансирования федерального инвестиционного налогового вычета, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, в перспективе сумму могут скорректировать.

Заявление господин Новак сделал после заседания правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Участники рассмотрели параметры нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», включая меры стимулирования инвестиций.

«Сейчас принято решение о том, что общий объем льгот по данному инструменту ежегодно будет составлять 150 миллиардов рублей, это бессрочный инструмент, это не только на 2025 год. Он может в будущем корректироваться. Сейчас определены пять направлений отраслей, которых это будет касаться»,— сказал зампред правительства (цитата по ТАСС).

Господин Новак уточнил, что вычет будут предоставлять автоматически, без рассмотрения конкретных проектов, также учтен запрос бизнеса по ускоренной амортизации. «Для бизнеса это хороший стимул будет также дополнительно с тем, чтобы одна льгота на другую не накладывались, обеспечивая возможность использования и той, и другой возможности стимулирования приобретения высокотехнологичного оборудования»,— добавил вице-премьер.

Президент РФ Владимир Путин в начале июня распорядился проработать вопрос о федеральном инвестиционном налоговом вычете. Механизм должен частично компенсировать предпринимателям рост ставки налога на прибыль с 20% до 25% с января 2025 года.

В сентябре Минэкономики представило параметры федерального инвестиционного налогового вычета. Из проекта постановления следует, что за десять лет некоторые отраслевые компании смогут снизить федеральную часть налога на прибыль на сумму не более половины размера своих инвестиций. Размер вычета при этом в год не может быть больше 6% объема этих вложений.

Правом на вычет смогут воспользоваться компании, которые занимаются научными исследованиями, добывают полезные ископаемые или обеспечивают предприятия электроэнергией, газом и паром. Кроме того, вычет могут получить обрабатывающие производства, гостиницы и предприятия общепита.

Подробнее об изменениях налоговой системы — в публикации «Ъ» «Минфин сыграл сбор».

Александр Андреев