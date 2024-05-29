Минфин сыграл сбор

Минфин определился с параметрами предстоящего изменения налоговых ставок — ведомство внесло в правительство законопроект, предусматривающий прогрессивную шкалу НДФЛ, рост налога на прибыль и ряд других новаций. Усиление прогрессии НДФЛ, имеющее скорее символическое значение, не обещает макроэкономических потрясений и изменений общей налоговой модели РФ. Рост же налога на прибыль на четверть, скорее всего, несколько смягчит среднесрочный перегрев в экономике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представленная главой Минфина Антоном Силуановым модель «новой налоговой справедливости» увеличит перераспределение, но не изменит экономической модели РФ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Представленная главой Минфина Антоном Силуановым модель «новой налоговой справедливости» увеличит перераспределение, но не изменит экономической модели РФ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Минфин внес в Белый дом пакет законопроектов с новыми ставками налогов на доходы граждан и компании. Принять законопроект власти намерены в весеннюю сессию Госдумы — вчера сообщалось о планах продлить ее до 5 августа. Действовать новые правила начнут с 1 января 2025 года — и по поручению президента они должны быть «зафиксированы» до 2030 года.

Прогрессия подоходного налога

Сейчас ставка НДФЛ составляет 13% для всех и 15% для граждан с доходами выше 5 млн руб. в год (дополнительные два процентных пункта собираются для лечения тяжелобольных детей). Минфин предлагает сделать эту уже прогрессивную шкалу многоступенчатой. Для доходов до 2,4 млн руб. в год (200 тыс. руб. в месяц) сохранится ставка 13%, выше — поднимается до 15%, при доходах от 5 млн руб. в год — до 18%, от 20 млн до 50 млн руб.— до 20%, а для доходов свыше 50 млн руб.— 22%. Повышенная ставка будет применяться к сумме дохода сверх «базовых» 2,4 млн руб. в год.

Как отмечает глава Минфина Антон Силуанов, «прогрессия» скажется на налогах для 3,2% трудоспособных граждан, или 2 млн из 65 млн работающих.

Для семей с двумя и более детьми, у которых доход на члена семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума в месяц, предусматривается возврат уплаченного НДФЛ по итогам года. Выплата может быть предоставлена родителям с месячным доходом до 53 тыс. руб., если работают оба, или до 106 тыс., если работает один. Возврату подлежат 7 процентных пунктов из 13. Как поясняет Минфин, фактическая ставка НДФЛ для таких граждан составит 6%, а вычет смогут получить около половины семей с двумя и более детьми.

Предложенный Минфином вариант можно рассматривать как компромисс — одна из версий будущей шкалы предполагала повышение ставки НДФЛ на доходы от 1 млн руб. в год до 15%, а в Госдуме и РСПП предлагали сохранить ставку 13% для доходов до 5 млн руб. в год (см. “Ъ” от 24 мая). При разработке шкалы, как ранее отмечал Антон Силуанов, ведомство исходило из того, что налоговая система РФ должна быть конкурентоспособной с системами стран-соседей. Например, в Белоруссии ставки НДФЛ составляют 13% или 25% в зависимости от дохода, в Азербайджане — 14% или 25%.

Полученные от роста ставок дополнительные сборы Минфин планирует направить на соцрасходы, в том числе продление программы маткапитала, повышение соцпособий и пенсий.

Для части доходов граждан прогрессия будет «усеченной» — на дивиденды и процентный доход от депозитов, от реализации ценных бумаг и долей участия ставка составит 13% до суммы 2,4 млн руб. и 15% сверх нее без дальнейшего повышения. Одновременно планируется отменить освобождение от НДФЛ доходов от продажи ценных бумаг при сроке владения более пяти лет и доходах за год свыше 50 млн руб.: здесь «справедливость налогообложения» состоит в том, что для небольших розничных инвесторов условия не изменятся. Льгота же по продаже без уплаты НДФЛ недвижимости (при сроке владения от пяти лет и от трех лет для иного имущества) сохранится независимо от дохода.

Четверть от прибыли

Ставку налога на прибыль планируется повысить с 20% до 25%. Ранее Антон Силуанов называл действующую ставку одной из самых низких, приводя в пример Аргентину, Китай и Иран, где она составляет 25%. При повышении ставки этого налога Минфин готов отказаться от временных курсовых экспортных пошлин. Сборы от повышения ставки налога на прибыль (в 2023 году он принес бюджету 7,9 трлн руб.) планируется направить на поддержку бизнеса, технологических и инфраструктурных проектов. При этом инвестирующим компаниям обещан ряд мер поддержки: в частности, на бессрочной основе предлагается продлить возможность применения инвестиционного налогового вычета, ввести федеральный инвествычет (его параметры определит правительство), а также увеличить поддержку компаний, проводящих обновление фондов и основных средств (из числа высокотехнологического оборудования) — за счет возможности относить через амортизацию расходы на их приобретение в двукратном размере.

МСП и УСН

Для малого и среднего бизнеса предлагается поэтапно увеличивать пороги применения упрощенной системы налогообложения (УСН) — по доходам с 200 млн до 450 млн руб., по основным средствам — со 150 млн до 200 млн руб. При этом будет установлена обязанность платить НДС для малого бизнеса с доходами свыше 60 млн руб. (сейчас на УСН НДС не взимается) с одновременным отказом от ставок в 8% с доходов и 20% для «доходов минус расходы». Для уплаты НДС будет предложено два варианта — либо 20% (10% для определенной категории товаров) со всеми вычетами, либо 5% без права на вычеты при доходах до 250 млн руб. или 7% при доходах до 450 млн руб. В обрабатывающих отраслях для МСП будут снижены тарифы страховых взносов (с 15% до 7,6%, за исключением ряда сфер — производства напитков, табака, металлургии, нефтепродуктов).

Введение НДС для части предпринимателей на УСН призвано выровнять условия между разными предприятиями, чтобы неуплата косвенных налогов не становилась конкурентным преимуществом. По представленным в материалах оценкам, почти 97% предпринимателей на УСН укладываются в порог выручки до 60 млн руб., зато на оставшиеся 3% приходится 46% доходов УСН (в основном речь о непроизводственных предприятиях общепита, розницы и оптовой торговли). В этом же пакете предусмотрены условия амнистии для тех, кто в целях налоговой оптимизации дробил бизнес,— планируется ввести ясное понятие дробления (пока не раскрывается), а также отказ от взыскания неуплаченных налогов, пеней и штрафов за 2022–2024 годы при добровольном «обелении» бизнеса с 2025 года.

Корректировка рентных налогов

Предусматриваются и корректировки отраслевых налогов — проведенный Минфином за 2021–2023 годы анализ выявил ряд отраслей, преимущественно сырьевых, где уровень операционной рентабельности существенно выше средней по экономике, а уровень рентной налоговой нагрузки ниже минимально приемлемых 5–6% от выручки. В контексте отмены курсовых экспортных пошлин с 1 января 2025 года предлагается повысить для них уровень рентной нагрузки «до минимально сопоставимых с другими рентными отраслями»: в добыче железа предусматривается рост НДПИ в 1,15 раза, в производстве удобрений (калий и фосфор) — в 2,3 и 2 раза соответственно. При этом в материалах Минфина отмечается, что даже после такой корректировки в этих отраслях сохранится «приличный уровень операционной рентабельности» (от 25%). Не предусматривается такая корректировка для отраслей с высоким уровнем инвестактивности (отношение капвложений к выручке более 20%).

Изменения без потрясения основ

Минфин почти всегда дает достаточно точную оценку будущих налоговых сборов в деньгах, но на этот раз их почти не приводит. Однако оценить их несложно. Доходы 2025 года НДФЛ (который начнет поступать почти сразу) повысит на 0,8–1,2 трлн руб., или около 0,5% ВВП,— и этого может не хватить на снижение НДФЛ для бедных, особенно при условии возможного значительного роста МРОТ. Минфину придется дополнять «федеральную тринадцатую зарплату» в форме вычета для многодетных семей («налоговый кэшбэк» в 7 п. п. их доходов) допсредствами, полученными от повышения налога на прибыль. Динамика прибылей в экономике РФ в 2024 году пока не может быть оценена, тем не менее при сборах 2023 года в 7,9 трлн руб. и росте на четверть допспборы, вероятно, составят порядка 2–2,5 трлн руб. Вероятно, того же порядка цифры ожидаются и от изменения рентных налогов. В итоге, вероятно, доля чистых налогов в ВВП в 2025 году существенно превысит 10%, а сокращение потенциала роста ВВП из-за увеличения налогового перераспределения (и как следствие — некоторое усиление инфляционного давления, но уже после ожидаемого к 2025 году его общего снижения) в данном случае, видимо, эффект второго, а не первого порядка. В целом происходящее не меняет общей налоговой модели, в которой РФ — страна с высокими рентными нагрузками и умеренными налогами (в сравнении с ЕС, на уровне Китая и США) — и рост налоговых сборов на 7–8%, как можно грубо оценить максимум эффекта от изменений, картины принципиально не меняет.

В какой-то мере рост налогов должен среднесрочно снять некоторую часть «перегрева» в экономике — то, что государство считает возможным изменить ставки налогов сейчас, видимо, стоит, исходя из этого, рассматривать как его уверенность в том, что экономический рост выше потенциала сам по себе продлится несколько лет. А значит, немного ограничить его в целях «справедливости», столь ценимой обществом в РФ,— значит политически выиграть.

Евгения Крючкова, отдел экономики