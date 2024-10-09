Два человека пострадали после того, как иномарка врезалась в забор в Сочи

В Сочи два человека пострадали в ДТП на улице Леселидзе вечером во вторник, 8 октября. Около 17:00 «Мерседес» влетел в забор, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, 49-летний водитель иномарки не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в железный забор. Пострадали сам водитель и его 49-летний пассажир. Обоим назначили амбулаторное лечение.

В целом на дорогах Краснодарского края за 8 октября произошло 18 ДТП. В них погибли три человека и пострадали 17. Дважды наезжали на пешеходов, один раз авария произошла на полосе встречного движения. В пяти случаях ДТП происходили из-за превышения скорости, погибли два человека и пострадали пятеро.

Днем ранее «Ъ-Сочи» писал, что в Адлере задержали приезжего, который устроил погром в продуктовом магазине. Инцидент произошел на улице Гоголя.

Вячеслав Рыжков