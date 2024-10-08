В Адлере задержали дебошира, устроившего погром в магазине

Полицейские в Адлерском районе Сочи задержали приезжего, который устроил погром в продуктовом магазине. Инцидент произошел на улице Гоголя, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

По данным полиции, дебоширом оказался 37-летний житель Нижегородской области. Он разбил бутылки и стекло в витринах, а также стеклянные двери магазина. На место происшествия прибыли полицейские, они задержали приезжего и доставили в отдел полиции Адлерского района Сочи.

Приезжий, пишет полиция, не смог объяснить причину неадекватного поведения. По факту случившегося проводится проверка. Устанавливается сумма ущерба, причиненного торговой точке.

Ранее «Ъ-Сочи» писал, что на курорте приезжий совершил серию краж. За несколько дней 43-летний турист украл на сумму более 170 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков