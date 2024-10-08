Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Адлере задержали дебошира, устроившего погром в магазине

Полицейские в Адлерском районе Сочи задержали приезжего, который устроил погром в продуктовом магазине. Инцидент произошел на улице Гоголя, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

По данным полиции, дебоширом оказался 37-летний житель Нижегородской области. Он разбил бутылки и стекло в витринах, а также стеклянные двери магазина. На место происшествия прибыли полицейские, они задержали приезжего и доставили в отдел полиции Адлерского района Сочи.

Приезжий, пишет полиция, не смог объяснить причину неадекватного поведения. По факту случившегося проводится проверка. Устанавливается сумма ущерба, причиненного торговой точке.

Ранее «Ъ-Сочи» писал, что на курорте приезжий совершил серию краж. За несколько дней 43-летний турист украл на сумму более 170 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...