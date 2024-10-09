В Сочи пропала модель Кристина Рэй

В Сочи ищут пропавшую девушку — 35-летнюю модель Кристину Рэй. Настоящее имя — Кристина Кожевникова, известна тем, что ранее стала обладательницей титула «Самые большие губы в России». По данным поискового отряда «ЛизаАлерт» Краснодарского края, местонахождение девушки неизвестно с 28 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Лиза Алерт» Фото: «Лиза Алерт»

Рост пропавшей — 182 см, телосложение среднее, волосы каштановые, глаза зеленые. На момент пропажи была одета в белую майку, зеленые шорты, красные кроссовки. Граждан, обладающих информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефону 8 (800) 700-54-52.

Госпожа Кожевникова известна тем, что сделала несколько операций, раз в год увеличивала губы и позже получила титул «Самые большие губы в России». Через некоторое время модель вернулась к прежней внешности. По данным СМИ, последние годы девушка жила в Сочи и работала в салоне красоты.

Ранее «Ъ-Сочи» писал, что руководитель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по факту исчезновения на курорте туриста с Урала. Мужчина пропал еще летом, о его судьбе до сих пор ничего не известно.

Вячеслав Рыжков