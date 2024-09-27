Главе СКР доложат об исчезновении туриста из Екатеринбурга в Сочи

В связи с недавними сообщениями на федеральном телеканале председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициировал доклады от руководителей следственных подразделений в Краснодарском крае и Республике Дагестан. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКР Фото: пресс-служба СКР

В эфире одного из федеральных телеканалов сообщили об исчезновении жителя Екатеринбурга, который летом этого года вылетел из Сочи, но так и не прибыл домой. Сейчас следственное управление СК России по Краснодарскому краю ведет расследование по этому делу, возбужденному по ст. 105 УК РФ (убийство).

В программе также сообщили о еще одной версии событий. Предположительно, туриста могли похитить. Уточнялось, что на кирпичном заводе в Дагестане приезжий мужчина, по сообщениям, трудился против своей воли. По этому факту следственные органы Республики Дагестан ранее начали расследование по п. «д» ч. 2 ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда). Однако это дело позднее было прекращено.

В ответ на эти сообщения председатель СКР поручил руководителю СУ по Краснодарскому краю господину Маслову предоставить подробный доклад о ходе расследования. Аналогичное поручение было дано и руководителю СУ по Республике Дагестан господину Беляеву, он должен отчитаться о результатах расследования случая с использованием рабского труда.

Ранее сообщалось, что господин Кузнецов пропал 7 июня. В последний раз пропавшего видели на железнодорожном вокзале Адлера, куда он прибыл, чтобы уехать в аэропорт.

Мария Удовик