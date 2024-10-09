Юрий Биктуганов: учащихся педвузов должны обучать цензурировать свои соцсети

Новый ректор Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ), экс-министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов считает, что будущих преподавателей надо учить цензурировать свои социальные сети еще в вузе, об этом он сказал в эфире ОТВ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Биктуганов

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Юрий Биктуганов

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По его словам, жизнь учителя, показываемая им в интернете, должна демонстрироваться в определенных рамках, так как преподаватель является публичным лицом. «Вы же общественный человек, вы же публичный, вы же идете к детям, к родителям, и как на вас посмотрят? Поэтому понятно, что эти вещи должны быть обязательно сегодня в курсе преподавания в высших учебных заведениях, связанных с педагогикой»,— рассказал Юрий Биктуганов.

Он также добавил, что на должности ректора УрГПУ в первую очередь планирует заниматься качественной подготовкой педагогов для школ.

Напомним, господин Биктуганов возглавил вуз 7 октября, покинув пост министра, который занимал с 2011 года. Он сменил на должности ректора Светлану Минюрову, которая возглавляла университет с 2018 года.

Ирина Пичурина