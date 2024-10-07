Экс-министр Юрий Биктуганов назначен ректором УрГПУ

Ушедший в отставку экс-министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов с 7 октября назначен ректором Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ), сообщили в вузе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Биктуганов

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Юрий Биктуганов

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Он сменил на этой должности Светлану Минюрову, которая возглавляла университет с 2018 года. Она является лауреатом общенациональной премии «Ректор года», почетным работником высшего профессионального образования, науки и техники РФ. «Благодаря шести годам плодотворной работы Светланы Алигарьевны вуз имеет высокий уровень развития по всем показателям для образовательной организации»,— сказано в сообщении.

Юрий Биктуганов окончил физический факультет Свердловского государственного педагогического института (сейчас УрГПУ) по специальности учитель физики и астрономии средней школы, работал директором в школах поселка Саграя и деревни Приданниково, замглавы Красноуфимска по социальной политике. В 2010 году Юрий Биктуганов вступил в должность заместителя председателя правительства Свердловской области, а в 2011 году его назначили министром общего и профессионального образования региона при сохранении должности на посту вице-премьера правительства региона. В конце сентября был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Напомним, Юрия Биктуганова также планируется назначить главой объединенного вуза после слияния УрГПУ и Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ), а вакантную должность министра может занять первый заместитель ведомства Светлана Тренихина, ранее возглавлявшая Институт развития образования региона.

Ирина Пичурина