Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Теннисистки Эрика и Мирра Андреевы сыграют друг против друга на турнире WTA

Российские теннисистки Мирра и Эрика Андреевы впервые сыграют друг против друга в рамках второго круга турнира WTA-1000. Матч состоится 9 октября в Ухане (Китай).

«Это будет как кошмар — играть против нее. Это будет довольно странный матч. Она будет знать, что я буду делать на корте, а я знаю, что делает она. Я думаю, это будет весело для тех, кто будет смотреть, но очень напряженно для нас обоих»,— сказала Мирра Андреева. Ее слова приводит пресс-служба WTA. По ее словам, они с сестрой договорились разделить между собой призовой фонд турнира в размере $500 тыс.

В начале соревнований 20-летняя Эрика Андреева обыграла украинку Даяну Ястремскую со счетом 7:5, 6:4. 17-летняя Мирра обыграла китаянку Ван Сиюй со счетом 7:6 (7:5), 6:3. Сейчас в рейтинге WTA Мирра занимает 19-ю строчку, Эрика — 70-ю.

Эрика и Мирра Андреевы — третья пара сестер, которые сыграют друг против друга в сетке турнира WTA за последние 10 лет. Последний раз такой матч состоялся во втором круге турнира Лексингтон 2020 года между Сереной и Винус Уильямс. Победу со счетом 3:6, 6:3, 6:4 одержала Серена.

О событиях турнира — в материале «Ъ» «Мирра Андреева утешилась двадцаткой».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...