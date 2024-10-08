Теннисистки Эрика и Мирра Андреевы сыграют друг против друга на турнире WTA

Российские теннисистки Мирра и Эрика Андреевы впервые сыграют друг против друга в рамках второго круга турнира WTA-1000. Матч состоится 9 октября в Ухане (Китай).

«Это будет как кошмар — играть против нее. Это будет довольно странный матч. Она будет знать, что я буду делать на корте, а я знаю, что делает она. Я думаю, это будет весело для тех, кто будет смотреть, но очень напряженно для нас обоих»,— сказала Мирра Андреева. Ее слова приводит пресс-служба WTA. По ее словам, они с сестрой договорились разделить между собой призовой фонд турнира в размере $500 тыс.

В начале соревнований 20-летняя Эрика Андреева обыграла украинку Даяну Ястремскую со счетом 7:5, 6:4. 17-летняя Мирра обыграла китаянку Ван Сиюй со счетом 7:6 (7:5), 6:3. Сейчас в рейтинге WTA Мирра занимает 19-ю строчку, Эрика — 70-ю.

Эрика и Мирра Андреевы — третья пара сестер, которые сыграют друг против друга в сетке турнира WTA за последние 10 лет. Последний раз такой матч состоялся во втором круге турнира Лексингтон 2020 года между Сереной и Винус Уильямс. Победу со счетом 3:6, 6:3, 6:4 одержала Серена.

О событиях турнира — в материале «Ъ» «Мирра Андреева утешилась двадцаткой».