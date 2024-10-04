Мирра Андреева утешилась двадцаткой

Полуфиналы Открытого чемпионата Китая, турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 с призовым фондом $8,9 млн, пройдут без участия россиянки Мирры Андреевой, которая в четвертьфинале в трех партиях уступила олимпийской чемпионке китаянке Чжэн Циньвэнь. Тем не менее благодаря успешному выступлению в Пекине единственная 17-летняя теннисистка в топ-100 мировой классификации в ближайший понедельник обновит личный рекорд, поднявшись на 19-е место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вот уже второй год оставаясь самой юной теннисисткой в первой сотне мирового рейтинга, 17-летняя Мирра Андреева в понедельник дебютирует в топ-20

Фото: REUTERS/Florence Lo, Florence Lo / Reuters Вот уже второй год оставаясь самой юной теннисисткой в первой сотне мирового рейтинга, 17-летняя Мирра Андреева в понедельник дебютирует в топ-20

Фото: REUTERS/Florence Lo, Florence Lo / Reuters

Перед стартом Открытого чемпионата Китая на счету Мирры Андреевой было два по-настоящему запоминающихся результата — полуфинал Roland Garros и первый титул, завоеванный на июльском состязании категории 250 в Яссах. На «тысячниках» же, которые по престижности уступают лишь чемпионатам Большого шлема, юная россиянка дважды в этом году уступала на четвертьфинальной стадии двум сильнейшим на данный момент теннисисткам мира — Арине Соболенко в Мадриде и Иге Швёнтек в Цинциннати.

Сейчас перед Андреевой тоже стояла очень сложная задача. Седьмая ракетка мира Чжэн Циньвэнь, олимпийская чемпионка Парижа, финалистка Открытого чемпионата Австралии и четвертьфиналистка US Open, проводит отменный сезон и демонстрирует отличную игру. Ну и конечно, нельзя было забывать про фактор родных стен. У себя на родине китаянка уже превратилась в суперзвезду, которая собирает полные трибуны даже таких вместительных арен, как 17-тысячный центральный корт Национального теннисного центра в Пекине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чжэн Циньвэнь

Фото: Florence Lo, Reuters Чжэн Циньвэнь

Фото: Florence Lo, Reuters

Их матч получился очень интересным. Провалив дебют и уступая 0:4, Чжэн Циньвэнь выиграла пять геймов подряд, однако первая партия осталась за Андреевой, которая была очень хороша, выдерживая острые перестрелки на задней линии. Правда, затем выяснилось, что россиянка испытывает проблемы с левой кистью, которую перебинтовал вышедший на корт врач, и во второй партии Чжэн Циньвэнь не отдала ни одного гейма. Начало третьего сета было очень нервным, и по ходу первого гейма на своей подаче Андреева едва не расплакалась, но это не помешало ей не терять нить игры и через некоторое время повести — 4:2. И все же китаянка не сдалась. Она снова взяла ситуацию под свой контроль и, сочетая плотные удары с удачными укороченными, добилась победы — 5:7, 6:0, 6:4. Ранее так далеко проходить по сеткам турниров категории 1000 Чжэн Циньвэнь не удавалось.

Несмотря на эту неудачу, Андреева сделала еще один шаг по ступеням мировой классификации, причем шаг весьма значимый.

Поднявшись с 21-го места на 19-е, она впервые в карьере оказалась в числе двадцати сильнейших в мире и имеет хорошую возможность остаться там до конца сезона.

Для 17-летней россиянки это можно считать большим успехом. Ведь в первой сотне сейчас нет не только ровесниц Андреевой, но и теннисисток, которые на год старше нее. Следующей по возрасту там идет 19-летняя чешка Линда Носкова, стоящая в середине третьего десятка.

Не смогла пробиться в полуфинал China Open и Арина Соболенко. Ее беспроигрышную серию из 15 матчей, которая началась еще в середине августа на турнире в Цинциннати, а продолжилась на US Open, прервала чешская теннисистка Каролина Мухова. Здесь развязка наступила также в третьей партии. Соболенко вела с брейком — 4:3, но не смогла удержать преимущество, отдала в концовке десять очков подряд и уступила — 6:7 (5:7), 6:2, 4:6.

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Это фиаско не позволит белоруске опередить в понедельник первую ракетку мира польку Игу Швёнтек по очкам, набранным в нынешнем сезоне. Тем не менее разрыв между ними в соответствующей классификации сократится до 194 баллов, и Соболенко имеет хорошие шансы вырваться вперед уже по итогам второго китайского «тысячника» — в Ухане, который пройдет на следующей неделе. Швёнтек, как стало известно в четверг, это состязание пропускает. Более того, она объявила о расставании с польским специалистом Томашем Викторовским, с которым начала работать в декабре 2021 года, за последние три сезона выиграла четыре из своих пяти титулов на мейджорах, а в 2022 году провела без поражений 37 матчей подряд. Имя нового тренера Швёнтек пока неизвестно, но из ее последней записи в социальных сетях можно сделать вывод о том, что им станет иностранный специалист. Не исключено, что их первым совместным турниром будет итоговое состязание WTA Finals, которое состоится в начале ноября в Эр-Рияде. Судя по всему, судьба титула первой ракетки мира по итогам года решится именно там.

Евгений Федяков