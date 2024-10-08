С какой ассоциированной стороны посмотреть

В Великобритании завершился процесс, который выглядит важным этапом в противостоянии между футбольным гигантом «Манчестер Сити» и Английской премьер-лигой (АПЛ). Клуб оспаривал положения системы о сделках с ассоциированными сторонами (APT), применяемой АПЛ. Итог процесса очень похож на ничью. Фундаментальные принципы системы, призванной контролировать сделки клубов с контрагентами, с ними связанными, устояли. Но тот факт, что арбитраж все-таки заставил лигу внести поправки в свой регламент, послужил для «Манчестер Сити» поводом объявить о своей победе, добавившей ему оптимизма перед следующим, ключевым раундом войны. Речь о разбирательстве по поводу более ста нарушений финансового регламента АПЛ, обнаруженных у клуба и угрожающих ему самыми суровыми санкциями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters, Molly Darlington / Reuters Фото: Reuters, Molly Darlington / Reuters

Во вторник в спортивных разделах всех ведущих британских изданий центральной темой оставалось опубликованное накануне решение независимого арбитражного трибунала по поводу спора между «Манчестер Сити» и Английской премьер-лигой. Флагман АПЛ, выигравший четыре предыдущих чемпионата Англии, обратился в него летом, инициировав очень громкий процесс.

«Манчестер Сити» оспаривал положения внедренной АПЛ в 2021 году системы о сделках с ассоциированными сторонами.

Под ними подразумеваются компании или физические лица, чей интерес к клубу, финансовый или иного рода, не подлежит сомнению, в том числе напрямую с ним связанные. Все сделки с такими компаниями и лицами в соответствии с правилами системы должны проводиться через АПЛ и утверждаться ею. Это, по мнению лиги, поддерживает высокий уровень конкуренции внутри нее и снижает зависимость от «завышенных» нерыночных доходов, источниками которых являются владельцы или акционеры клубов. Кроме того, АПЛ с помощью этой системы контролирует соблюдение своего основного финансового регламента.

Для «Манчестер Сити» APT чрезвычайно актуальна. Он принадлежит City Football Group, основным акционером которой является Abu Dhabi United Group, а она принадлежит вице-президенту ОАЭ шейху Мансуру бен Зайду Аль Нахайяну. С этой страной и ее правящей элитой так или иначе связана примерно половина крупнейших спонсоров и партнеров футбольного гиганта, таких как Etihad Airways.

«Манчестер Сити» предъявил претензии по огромному количеству пунктов АРТ, характеризуя ее как «тиранию большинства» (для легитимизации решений АПЛ требуется согласие двух третей ее членов, то есть как минимум 14 из 20 команд).

А его иск даже создал внутри премьер-лиги что-то похожее на раскол. Во время процесса свидетелями со стороны «Манчестер Сити», поддержав его позицию, выступили три клуба — «Челси», «Ньюкасл» и «Эвертон». Свидетелями со стороны АПЛ были «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», «Брайтон» и «Вест-Хэм». Итог разбирательства оказался настолько неоднозначным, что объявить его своей победой посчитали нужным как истец, сообщивший о признании правил APT «незаконными», так и ответчик, устоявший, по его мнению, перед «масштабной атакой» на систему.

Трактовки и в самом деле могут быть разными.

Арбитраж отверг львиную долю манчестерских претензий, например те, в которых говорилось об отсутствии «прозрачности» в решениях АПЛ и нарушении из-за нее принципов честной конкуренции. В то же время по двум пунктам претензии все-таки были удовлетворены.

Первый из них относится к займам, взятым клубами у владельцев и акционеров. Премьер-лига ранее не включала их в APT, несмотря на то что значительная часть такого рода кредитов выдается на исключительно выгодных условиях — под минимальные проценты или вовсе беспроцентно. Теперь же эти займы должны подпадать под действие системы. А общая сумма таких кредитов на балансе клубов АПЛ составляет около £1,5 млрд. «Манчестер Сити» ими как раз не злоупотребляет, зато некоторым другим командам, видимо, придется корректировать коммерческую стратегию, чтобы соответствовать финансовому fair play.

Второй пункт — это требование манчестерцев об улучшении самой процедуры применения положений системы, в частности оценки рыночной стоимости сделок. Они настаивали, что пострадали из-за ее неэффективности и «непрозрачности», будучи вынуждены отказаться на время от выгодных контрактов с Etihad and First Abu Dhabi Bank. Удовлетворение арбитражем этой претензии означает, что «Манчестер Сити» может попытаться взыскать с премьер-лиги, которую обязали внести поправки в APT, компенсацию за понесенные из-за срыва договоров убытки.

Однако никто из экспертов, комментируя вердикт, не акцентирует внимание именно на его практических последствиях. И это легко понять.

Дело в том, что данный процесс невозможно воспринимать иначе чем лишь как очередной раунд в войне, которую ведут «Манчестер Сити» и лига.

В центре ее находится уже открытое в сентябре и развивающееся пока втайне разбирательство в дисциплинарной комиссии АПЛ. Она рассматривает дело о якобы допущенных манчестерцами в период с 2009 по 2018 год 115 нарушениях основного финансового регламента лиги, то есть правил о прибыли и устойчивом развитии (PSR). В их числе — несоответствие нормам финансового fair play Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), оформление трансферов в обход регламента, непредоставление органам-регуляторам информации, отказ от сотрудничества с ними. Процесс должен завершиться в начале будущего года. В случае если «Манчестер Сити» признают виновным, клубу грозят суровые санкции вплоть до исключения из высшего дивизиона.

Различные источники приравнивали спор о положениях, касающихся сделок с ассоциированными сторонами, в первую очередь к «контратаке» клуба с целью доказать в преддверии кульминации более важного процесса хотя бы факт злоупотребления АПЛ своими функциями. Единой точки зрения о том, насколько она вышла успешной, кажется, не возникло. Так, известный спортивный юрист Саймон Лиф, выступая на форуме «Право в спортивной отрасли», сказал, что, на его взгляд, даже если «Манчестер Сити» и одержал победу в арбитраже, «ее нельзя назвать убедительной». В то же время в колонке BBC, посвященной исходу разбирательства, указывается на то, что клуб, во всяком случае, точно сумел «найти слабые места» в регламенте премьер-лиги, что может ему помочь в дальнейшем. А The Guardian уверенно настаивает на том, что «Манчестер Сити» «нанес удар» по АПЛ как по структуре, устанавливающей ключевые футбольные правила.

Алексей Доспехов