Английская премьер-лига продолжила дело UEFA

Флагману английского футбола «Манчестер Сити», который три года назад с огромным трудом избежал двухлетней дисквалификации за нарушение правил финансового fair play (FFP) Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), грозят санкции уже за нарушение положений аналогичного регламента Английской премьер-лиги (АПЛ). Структура выдвинула в адрес гранда целый ряд обвинений. В их числе непредоставление «точной информации» о финансовой деятельности, серые схемы выплат по контрактам, а также игнорирование основополагающих принципов UEFA. В прошлом году в систематическом обходе футбольных регламентов «Манчестер Сити» обвиняли авторы расследования, проведенного немецким изданием Der Spiegel и платформой Football Leaks.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран АПЛ обвиняет «Манчестер Сити» в нарушении пункта регламента, обязывающего клубы лиги в контрактах с тренерами (на фото — бывший наставник команды Роберто Манчини) и игроками «до деталей» описывать полагающееся им вознаграждение

Фото: Darren Staples / Reuters АПЛ обвиняет «Манчестер Сити» в нарушении пункта регламента, обязывающего клубы лиги в контрактах с тренерами (на фото — бывший наставник команды Роберто Манчини) и игроками «до деталей» описывать полагающееся им вознаграждение

Фото: Darren Staples / Reuters

В Английской премьер-лиге разразился громкий скандал. Его спровоцировало опубликованное АПЛ заявление, которое касается наиболее успешного на данный момент ее клуба. Это «Манчестер Сити», завоевавший золото четырех из пяти предыдущих чемпионатов страны и находящийся на верхушке Deloitte Money League — рейтинга, который ранжирует команды по объему годовых поступлений: доходы манчестерцев за прошлый сезон оценены в €731 млн. АПЛ анонсирует начало разбирательства в отношении клуба в связи с подозрениями в целом ряде связанных с коммерческой и финансовой деятельностью нарушений, совершенных в период с 2009 (то есть вскоре после его покупки компанией Abu Dhabi United Group (ADUG), принадлежащей шейху Мансуру бен Заиду аль-Нахайяну) по 2018 год.

Обвинения (всего их более ста) разбиты на несколько блоков.

В первом говорится о невыполнении клубом положения финансового регламента АПЛ, требующего предоставлять точную информацию о «доходах, включая спонсорские», партнерах и расходах. Во втором — о нарушении пункта, обязывающего членов премьер-лиги в контрактах с тренерами и игроками «до деталей» описывать полагающееся им вознаграждение. Иными словами, в данном случае речь, вероятно, идет о серых схемах выплат. По версии АПЛ, «Манчестер Сити» пользовался ими при оплате тренерских услуг с 2009 по 2013 год, а при оплате услуг футболистов — с 2011 по 2016 год. Конкретные фамилии в заявлении не называются, но по крайней мере нетрудно догадаться, кто из наставников имеется в виду. Дело в том, что с конца 2009 по май 2013 года манчестерцев тренировал известный итальянский специалист Роберто Манчини.

В третьем блоке обвинений говорится о нарушениях правил финансового fair play Cоюза европейских футбольных ассоциаций (они происходили с 2013 по 2018 год), а в четвертом — регламента премьер-лиги в той части, в которой содержатся принципы «прибыльности и устойчивости» клубов. Этот блок охватывает события с 2015 по 2018 год. Кроме того, АПЛ отметила, что «Манчестер Сити» отказался помогать ей в расследовании его деятельности. Оно длилось с декабря 2018 года. АПЛ уточнила, что разбирательства в отношении «Манчестер Сити» будут тайными, не раскрыв, когда собирается обнародовать их итоги, а также грозящие клубу санкции. Между тем Daily Mail утверждает, что они могут быть суровыми — от лишения очков до исключения из премьер-лиги.

Какой бы громкой ни выглядела новость о новой и гораздо более серьезной, чем воскресное поражение от «Тоттенхема», которое ухудшило шансы манчестерцев догнать лидирующий в турнире «Арсенал», проблеме футбольного гиганта, для тех, кто внимательно за ним следит, она вряд ли могла стать настоящей сенсацией.

Дело в том, что в последнее время «Манчестер Сити» все время оказывается в эпицентре резонансных дел, связанных с финансовым и коммерческим регламентом.

Именно этот клуб должен был превратиться в главную жертву в истории придуманного UEFA на излете позапрошлого десятилетия FFP. В 2019 году головная континентальная структура уличила «Манчестер Сити» в чрезвычайно грубом его нарушении. Тогда выяснилось, что шейх Мансур вливал средства в клуб через аффилированные компании, отражая поступившие деньги как спонсорские выплаты. Это стало основанием для открытия в отношении «Манчестер Сити» дисциплинарного дела. В феврале 2020 года UEFA отстранил манчестерцев от участия в еврокубках на два сезона, а также оштрафовал на €30 млн. Такие меры могли привести к катастрофическим последствиям вплоть до долговременной потери престижного статуса.

Однако уже летом «Манчестер Сити» удалось их отменить, обратившись в Спортивный арбитражный суд (CAS). При этом манчестерцы не отрицали подлинность сведений, на которых строились обвинения, зато их адвокаты умело воспользовались процедурными нюансами. В конце концов, CAS посчитал санкции излишне жесткими, а сроки давности по делу — истекшими.

Однако уже в 2022 году появилось новое расследование бизнеса «Манчестер Сити». Его провели немецкое издание Der Spiegel и интернет-платформа Football Leaks, специализирующаяся на такого рода разоблачениях.

Авторы материала пришли к выводу, что манчестерцы систематически нарушали регламенты различных организаций. В частности, в нем подтверждалась позиция UEFA.

Der Spiegel и Football Leaks настаивали на том, что «Манчестер Сити» постоянно получал выплаты от компаний, имеющих прямое отношение к властям ОАЭ, что идет вразрез уже с правилами FFP. Официальная позиция представителей этой страны всегда сводилась к тому, что ADUG — сугубо частная компания. Однако документы, попавшие в распоряжение Football Leaks, показали, что часть платежей от нее клубу была предварительно одобрена государственным учреждением ОАЭ — Управлением по делам исполнительной власти (EAA). Таким образом, складывалось впечатление, что реальный контроль над финансовыми потоками ADUG был все же в руках EAA, которую возглавляет Халдун аль-Мубарак, фактически являющийся премьер-министром Абу-Даби, а заодно председателем совета директоров «Манчестер Сити» и сооснователем — вместе с шейхом Мансуром — City Football Group: она с 2013 года управляет «Манчестер Сити».

В расследовании упоминался и Роберто Манчини — как раз в контексте сомнительных схем при покрытии контракта. Официально зарплата итальянца в клубе составляла лишь £1,45 млн. Еще до £4 млн он, считается, получал в виде бонусов. Однако 19 декабря 2009 года — в тот же день, когда господин Манчини начал тренировать манчестерскую команду, итальянец заключил фиктивный контракт с клубом «Аль-Джазира» из Абу-Даби (им также владеет шейх Мансур), где ему обязались платить £1,75 млн в год чистыми за оказание «консультационных услуг».

И это далеко не все. Например, авторы расследования не сомневались, что «Манчестер Сити» успел проигнорировать и некоторые важные пункты регламента Международной федерации футбола (FIFA), подписывая контракты с несовершеннолетними игроками.

Согласно правилам FIFA, клубы не могут осуществлять международные трансферы игроков, которым не исполнилось 16 лет, а также перечислять им, их родителям или агентам денежные средства. Манчестерцы же, по информации Der Spiegel и Football Leaks, приобрели в конце 2013 года 14-летнего Браима Диаса, который тренировался в «Малаге». За этот трансфер ADUG заплатила испанскому клубу €360 тыс., а чтобы скрыть свое участие в схеме, перевела деньги контрагенту через компанию-посредника, базировавшуюся в Барселоне.

«Манчестер Сити» оперативно отреагировал на публикацию премьер-лиги. В заявлении клуба сказано, что он «удивлен» предъявлением ему данных обвинений, «тем более учитывая» «колоссальное количество подробных материалов, которые попали в распоряжение лиги». Манчестерцы, однако, «приветствовали» создание независимой комиссии для изучения их дела, выразив надежду на ее «беспристрастность и компетентность» и на то, что вопрос благодаря ей «будет решен раз и навсегда».

Алексей Доспехов