Суд ввел наблюдение в отношении ООО «АльмакорГруп», строящего развязку у «Калины»

Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в отношении компании «АльмакорГруп», которая занимается строительством развязки у концерна «Калина», следует из информации на сайте суда. После данной стадии суд принимает решение о признании компании банкротом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По их данным, «АльмакорГруп» должен менее 25 млрд руб семи кредиторам. Следующее заседание пройдет 20 февраля 2025 года.

В начале сентября «Ъ-Урал» сообщал, что «АльмакорГруп» грозит банкротство. Налоговая приостановила операции по счетам организации в 32 банках из-за неисполнения требования об уплате задолженности. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов признавал, что компания испытывает проблемы в связи с удорожанием материалов и ростом цен.

Напомним, компания «АльмакорГруп» начала строительство путепроводов в мае 2022 года. По одному из них автомобили будут двигаться в сторону Тюменского тракта, по-другому — в сторону старого Сибирского тракта. Сумма контракта на строительство— 6,36 млрд руб. Заявлялось, что реконструкцию планируют полностью завершить в декабре 2024 года.

Виталий Красиков