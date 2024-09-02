Компании «АльмакорГруп», которая строит развязку у «Калины», грозит банкротство

В отношении компании «АльмакорГруп», которая занимается строительством развязки у концерна «Калина», возбуждено производство по делу о банкротстве, следует из данных сервиса Kartoteka.ru. Отмечается, что налоговая приостановила операции по счетам организации в 32 банках из-за неисполнения требования об уплате задолженности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным портала «Федресурс», ООО «Уралстрой» намерено обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании несостоятельным ООО «АльмакорГруп» в связи с «наличием признаков банкротства».

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов признал, что компания испытывает проблемы в связи с удорожанием материалов и ростом цен. «Это рабочие вопросы, строительство продолжается, контракт еще не завершен, поэтому следим, мониторим, в рабочем порядке снимаем все возникающие вопросы»,— сказал мэр.

Напомним, компания «АльмакорГруп» начала строительство путепроводов в мае 2022 года. По одному из них автомобили будут двигаться в сторону Тюменского тракта, по-другому — в сторону старого Сибирского тракта. После окончания работ пропускная способность должна увеличиться с 5 тыс. автомобилей в час до 12 тыс.

Контракт на реконструкцию развязки на пересечении скоростного кольца по переулку Базовому с ул. Комсомольской и Сибирским трактом был заключен в мае 2021 года. Сумма контракта — 6,36 млрд руб. Ранее заявлялось, что реконструкцию планируют полностью завершить в декабре 2024 года.

По данным Kartoteka.ru, ООО «АльмакорГруп» зарегистрирована в Москве. Выручка компании в 2022 году составила 17,2 млрд руб., чистая прибыль — 776,5 млн руб.