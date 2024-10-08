Приезжий за несколько дней совершил серию краж в Сочи

За несколько дней 43-летний турист совершил в Сочи серию краж. Об этом сообщает пресс-служба УВД курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

Задержанный похитил сотовый телефон и банковскую карту у нетрезвого мужчины на улице Бестужева. Жертва сидела на лавочке в парке.

Позднее злоумышленник проник в частый дом, жильцы которого забыли закрыть входную дверь. Пока все спали, фигурант присвоил три смартфона, два планшета, бытовую технику и банковские карты. Средства с украденных карт пошли на покупки в различных магазинах города.

Общая сумма ущерба составила более 170 тыс. руб. Электронику задержанный сдать не успел, ее вернули владельцам.

В отношении туриста правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 и 3 ст. 158 УК РФ (кража). Дело направили в суд.

«Ъ-Сочи» писал, что в Сириусе задержали подозреваемых в серии краж. Группа молодых людей использовала схему взлома входных дверей, чтобы проникнуть в торговые помещения.

Мария Удовик