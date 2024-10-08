Юрий Чекунов вступил в должность главы Нефтеюганска

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) Юрий Чекунов вступил в должность главы города. Об этом сообщили в Telegram-канале «Югра официально».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На торжественной церемонии господин Чекунов принес присягу, председатель городской думы Марат Миннигулов вручил ему удостоверение.

«Благодарен всем тем, кто верит, что впереди нас ждут только лучшие времена, поступательные движения только вперед. Сделаем наш город лучшим»,— сказал Юрий Чекунов.

Мэром Нефтеюганска господин Чекунов был избран 4 октября. Главу города удалось избрать с четвертого раза. До этого конкурсная комиссия трижды не допускала ни одного претендента на пост мэра до голосования на заседании городской думы.Бывший мэр Эльвира Бугай сложила полномочия в апреле, причиной стали семейные обстоятельства.

Полина Хабарова