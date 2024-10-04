Мэром Нефтеюганска с четвертой попытки избран Юрий Чекунов

Мэром Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) на заседании городской думы единогласно был избран заместитель главы Макеевки (ДНР) Юрий Чекунов. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердила депутат думы Елена Власова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Мэра города удалось избрать с четвертого раза. До этого конкурсная комиссия трижды не допускала ни одного претендента на пост мэра до голосования на заседании городской думы. На это место претендовали 27 человек, но достаточного количества голосов не получил ни один.

Бывший градоначальник Эльвира Бугай сложила полномочия в апреле, причиной стали семейные обстоятельства. В конце мая губернатор ХМАО Наталья Комарова ушла в отставку, ее место занял Руслан Кухарук. Собеседники «Ъ-Урал» отмечали, что причиной отсутствия согласованной кандидатуры на пост главы Нефтеюганска могла быть смена главы региона.

Анна Капустина