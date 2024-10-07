Движение автомобилей через «Верхний Ларс» восстановлено

Движение автомобилей через пункт пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе восстановлено, сообщила пресс-служба Росгранстроя, подведомственного Минтрансу.

«Пропуск лиц и транспортных средств через государственную границу осуществляется в штатном режиме»,— говорится в сообщении.

Движение останавливалось сегодня, 7 октября, вечером. Как сообщали в Росгранстрое, это было связано «с проводимыми ремонтными работами на грузинской стороне».