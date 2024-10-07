Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Движение автомобилей через «Верхний Ларс» восстановлено

Движение автомобилей через пункт пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе восстановлено, сообщила пресс-служба Росгранстроя, подведомственного Минтрансу.

«Пропуск лиц и транспортных средств через государственную границу осуществляется в штатном режиме»,— говорится в сообщении.

Движение останавливалось сегодня, 7 октября, вечером. Как сообщали в Росгранстрое, это было связано «с проводимыми ремонтными работами на грузинской стороне».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...