Движение автомобилей через «Верхний Ларс» приостановлено на неопределенный срок

Движение через автомобильный пункт пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе полностью приостановлено на неопределенный срок, сообщила «Ъ» пресс-служба Росгранстроя. Проезд через КПП ранее уже закрывали из-за ремонта дороги.

«В связи с проводимыми ремонтными работами на грузинской стороне движение через автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс приостановлено на неопределенный срок»,— говорится в сообщении ведомства.

Движение автомобилей через границу между Россией и Грузией уже приостанавливали 2 и 6 октября. Росгранстрой сообщал, что временные ограничения проезда транспорта будут действовать до 9 октября в связи с ремонтом дорожного полотна.