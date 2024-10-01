Владимир Путин вручил госнаграды пятерым свердловским чиновникам

Президент России Владимир Путин распорядился выдать государственные награды пятерым высокопоставленным чиновникам Свердловской области, соответствующий указ был подписан 26 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» получили первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, замгубернатора Азат Салихов, министр образования и молодежной политики области Юрий Биктуганов — их отметили за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Аналогичные медали за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу были выданы первому зампредседателя заксобрания региона Дмитрию Жукову и вице-спикеру Михаилу Клименко.

Напомним, Юрий Биктуганов в начале октября перейдет на должность ректора в Уральском государственном педагогическом университете (УрГПУ), а в будущем возглавит объединенный вуз после слияния УрГПУ и Российского государственного профессионально-педагогического университета (РГППУ).

Ирина Пичурина