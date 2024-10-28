Ты в ответе за тех, кто тебя приобрел

Последние инициативы правительства в сфере управления госактивами наводят на мысль, что государство всерьез взялось доказывать, что может быть эффективным собственником. Только недавно, 18 октября, на Московском финансовом форуме директор департамента регулирования имущественных отношений Минфина Андрей Воронцов утверждал, что вопреки расхожему мнению государство хорошо, эффективно и грамотно распоряжается своим имуществом. Не прошло и недели, как вышло распоряжение правительства №2991-р от 24 октября 2024 года, призванное заметно повысить исполнительскую дисциплину топ-менеджмента госкомпаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Диана Галиева

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Диана Галиева

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Документ вводит новые основания для сокращения годовых премий руководителей госкомпаний — например, премию на 20% сократят тем, кто не выполнил планы по сокращению уровня операционных расходов организации, а также по ее цифровой трансформации. Сама идея реализуется с 2022 года — топ-менеджмент госкомпаний уже депремируют за неполное и несвоевременное предоставление данных о достижении ключевых показателей эффективности (КПЭ).

К 2025 году модель в целом обретает контуры: в 2020 году Минфин спроектировал новую систему оценки КПЭ, разделив показатели на финансовые (характеризуют прибыльность организации) и отраслевые (связаны с национальными целями развития). Показатели правительство устроили — появились не только премии за их достижение, но и ответственность за невыполнение. Теперь для крупнейших госкомпаний вводятся функциональные КПЭ (связаны с реализацией особых значимых проектов, влияющих на экономику РФ). Следует ожидать, что за новыми амбициозными задачами последуют новые требования к госАО.

Избежать участия в мероприятиях по сокращению издержек, достижению национальных целей и цифровой трансформации, несомненно, можно. Так, на минувшей неделе Минфин опубликовал на regulation.gov.ru проект постановления правительства, избавляющий ряд активов от выполнения КПЭ. Основание — приватизация объектов. От необходимости повышать эффективность, впрочем, она не освобождает: на конкурентном рынке и сокращение операционных расходов, и рост прибыли, и цифровая трансформация уже не прихоть госуправленца, а необходимое условие выживания.

Это довольно жирная точка в дискуссии о природе госкомпаний: на вопрос, рыночные они или государственные, должны приносить прибыль или помогать в достижении наццелей, ответ дан — должны и то, и другое. В трудные времена надежное бюджетное плечо для таких структур идет в комплекте с завышенными требованиями: кому многое дано — с того много и спросится, придется привыкнуть.

Диана Галиева