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Коммерсантъ FM
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Электромобилям меняют поддержку

Конъюнктура

Минпромторг может с 2025 года допустить в программу льготного автокредитования электромобили без учета балльной системы оценки локализации, но с условием использования критических компонентов российского производства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо Минпромторга главе комитета Совета федерации по экономической политике Андрею Кутепову. В обращении министерства, уточняет агентство, говорится, что перечень данных компонентов формируется совместно с ФГУП НАМИ — научно-инжиниринговым центром транспортной индустрии России.

Ранее Андрей Кутепов обращался в Минпромторг с предложением распространить балльную систему оценки локализации на электромобили для допуска к программе льготного кредитования. Сегодня электромобили включены в программу льготного кредитования без установленных требований по наличию баллов за локализацию. В рамках программы со скидкой 35% всем категориям граждан можно приобрести электромобили, произведенные в России: Evolute, «Москвич 3Е» и «Амберавто А5».

Программа льготного автокредитования считается одним из основных драйверов продаж отечественных автомобилей. Изначально на программу в 2024 году было выделено 17,3 млрд руб., а 13 сентября Минпромторг объявил о выделении на эти цели еще 6,5 млрд руб. В 2025 году, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета, планируется выделить на программу льготного автокредитования 18,06 млрд руб., а в 2026–2027 годах — по 19,72 млрд руб. в год.

По данным «Автостата», продажи новых электромобилей по итогам первых семи месяцев 2024 года увеличились в 2,1 раза год к году, до 11,3 тыс. штук. Но после того как в марте объем рынка достиг исторического рекорда в 2,5 тыс. штук, продажи месяц к месяцу сокращались. А в июле впервые с августа 2022 года продажи новых электромобилей сократились и в годовом выражении — на 1%, до 1,09 тыс. штук. Доля сегмента в общем объеме рынка новых легковых машин снизилась до 0,8% в июле против 1,9% в начале года. Как отмечают в «Автостате», сегмент электромобилей может расти при наличии мер поддержки спроса, а только лишь развитием сети зарядных станций стимулировать развитие рынка не удастся.

Анатолий Костырев

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