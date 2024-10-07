Уходящие и переходящие

На минувшей неделе избранные губернаторы завершили формирование корпуса своих представителей в Совете федерации (СФ). Переизбранный главой Кабардино-Балкарии Казбек Коков вновь делегировал туда бывшего президента республики Арсена Канокова — одного из самых «долгоживущих» экс-губернаторов в верхней палате. В то же время новый глава Вологодской области Георгий Филимонов ранее отозвал из Совфеда своего предшественника Олега Кувшинникова, из-за чего сенаторская карьера последнего стала одной из самых коротких в истории.

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Арсен Каноков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Казбек Коков определился со своим представителем в СФ сразу после инаугурации 3 октября. Для Арсена Канокова это назначение стало уже четвертым подряд: сразу после отставки в 2013 году он чуть меньше года представлял в верхней палате парламент КБР, в 2014-м стал представителем своего преемника на посту главы республики Юрия Кокова, а в 2019-м — уже следующего руководителя Казбека Кокова.

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Таким образом, на текущий момент бывший президент КБР провел в СФ без малого 11 лет (см. график). Среди действующих сенаторов из числа экс-губернаторов по сроку пребывания в верхней палате его обгоняет только спикер Валентина Матвиенко, перешедшая в СФ в 2011 году с поста градоначальника Санкт-Петербурга, а также бывший томский губернатор Виктор Кресс. Также дольше в СФ заседал экс-глава Свердловской области Эдуард Россель, покинувший Совфед в 2022 году.

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Олег Кувшинников

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Что касается Олега Кувшинникова, то он провел на посту сенатора всего 322 дня — это один из худших результатов среди всех экс-губернаторов, перешедших в СФ сразу после завершения своих полномочий. Напомним, господин Кувшинников ушел в отставку по собственному желанию 31 октября 2023 года и в тот же день вместе с преемником Георгием Филимоновым побывал у Владимира Путина. На этой встрече президент пообещал учесть желание отставника «остаться в сфере интересов Вологодской области и работать на ее благо в будущем». И уже 9 ноября господин Филимонов назначил Олега Кувшинникова сенатором, заявив, что делает это «по поручению президента».

Однако после инаугурации 26 сентября глава области не стал продлевать мандат предшественника, делегировав в Совфед вместо него бывшего вице-губернатора Евгения Богомазова. Это кадровое решение Георгий Филимонов пока не объяснил. А господин Кувшинников констатировал, что «тандем с губернатором не сложился». «Такое бывает»,— написал он в своем Telegram-канале.

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Меньше Олега Кувшинникова на посту сенатора провели лишь умершие при исполнении экс-главы Республики Алтай и Пензенской области Михаил Лапшин и Василий Бочкарев, а также только что назначенная в СФ экс-глава ХМАО Наталья Комарова. Кроме них в список «антирекордсменов», в частности, входят бывший глава Воронежской области Владимир Кулаков, отозванный из верхней палаты своим преемником Алексеем Гордеевым из-за «крайне неэффективной работы», и экс-руководитель Липецкой области Олег Королев, досрочно сложивший полномочия сенатора «по состоянию здоровья».

По подсчетам “Ъ”, с 2002 года, то есть после изменения принципа формирования СФ (до этого его членами по должности были главы регионов и спикеры заксобраний), 43 из 236 ушедших губернаторов продолжили карьеру в СФ.

Средний срок их сенаторских полномочий — 5 лет и 2 месяца. Раньше экс-главы задерживались в Совфеде подольше: средний срок работы тех, кто был назначен до возвращения прямых выборов в 2012 году, составлял 6 лет и 5 месяцев, после этого — 4 года и 1 месяц.

Эксперт по региональной политике Виталий Иванов напоминает, что единых правил пребывания экс-губернаторов в СФ не существует: в каждом конкретном случае есть свои причины для сохранения бывшего главы на сенаторском посту или его выдворения оттуда. «Каноков — это не только и не столько бывший губернатор. Это федеральный олигарх республиканского происхождения (Арсен Каноков — основатель и совладелец холдинговой компании "Синдика", специализирующейся на строительстве и эксплуатации многофункциональных торговых центров, банковской и инвестиционной деятельности.— “Ъ”). У него давняя и сложная история отношений с республикой и ее руководством, и она не исчерпывается несколькими годами его собственного пребывания на посту главы»,— разъясняет эксперт. То же самое и с Олегом Кувшинниковым, который «не только и не столько бывший губернатор, а то, что можно назвать коллективной "Северсталью"», добавляет господин Иванов (Олег Кувшинников работал на Череповецком металлургическом комбинате с 1982 года, в середине нулевых был членом совета директоров «Северстали», а в 2007–2011 годах — мэром Череповца).

Андрей Прах