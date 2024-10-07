Лжеюристы стали клиентами полиции

Как стало известно “Ъ”, столичная полиция расследует предполагаемую мошенническую деятельность сотрудников юридической фирмы «Правосфера». По версии следствия, они могли обмануть более 60 клиентов, обратившихся за юридической помощью. Причем некоторые из них пострадали повторно — заплатив под обещание возврата ранее потраченных средств. На деятельность подобных мошенников уже обратили внимание Минюст и Федеральная палата адвокатов РФ (ФПА), готовящие поправки к закону, благодаря которым интересы физических лиц в судах смогут представлять только профессиональные адвокаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, уголовное дело расследуют следователи ОМВД по Красносельскому району столицы. Еще несколько лет назад в полицию и прокуратуру стали поступать жалобы от недовольных клиентов ООО «Правосфера», предоставлявшего юридические услуги. Почти все претензии были схожи — люди, нуждавшиеся в консультации или предоставлении интересов в суде, приглашались для беседы в офис в центре Москвы.

Как рассказал “Ъ” один из потерпевших, которому требовалось инициировать иск в суде о признании ненадлежащими наследников одного из своих скончавшихся родственников, сотрудники «Правосферы» пообещали ему полный и скорый успех, сразу выделив адвоката. Правда, на встречу тот так и не пришел, а взамен был предоставлен юрист «Сан Саныч» якобы «с опытом работы в органах».

При этом сам процесс затянулся. За 300 тыс. руб. удалось поправить допущенную в завещании техническую ошибку, но суд обнаружил в документе новые недостатки. С клиента требовали все новые деньги, причем порой соглашались взять всего 40 тыс., имевшихся на руках, вместо запрашиваемых нескольких сотен тысяч. В итоге «Сан Саныч» девять раз появлялся в суде на несколько минут и, получив отказ, разводил руками, объясняя, что у него «первый такой случай в практике». Кончилось все тем, что фирма просто пропала.

Фактами обмана граждан занимались работники прокуратуры, а полиция в конце концов возбудила уголовное дело о мошенничестве по предварительному сговору с причинением значительного ущерба (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

По словам источников “Ъ” в силовых структурах, сейчас идет закрепление доказательной базы по совершенным аферам, а также уточнение личностей лжеюристов. Судя по всему, позже речь пойдет о переквалификации преступных деяний как совершенных организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Между тем только на данный момент число потерпевших составляет 65 человек, но со временем может вырасти в разы: интернет и соцсети буквально завалены гневными откликами о деятельности «Правосферы».

Новое развитие дело может получить в связи с тем, что, как оказалось, «Правосфера» связана с другими подобными «фирмами».

В частности, как рассказал “Ъ” потерпевший, ему позвонили уже из другой юридической конторы и предложили заключить новый договор уже с ними — для возврата отданных «Правосфере» денег и представления его интересов. В этот раз у мужчины попросили 260 тыс. руб. «Даже по меркам столичных адвокатов со статусом это завышенная сумма за простое составление договора»,— заявил “Ъ” уже настоящий адвокат потерпевшего Ярослав Пакулин, с которым вместе они и обратились в полицию.

Как предполагает защитник, речь идет об утечке данных потерпевших от лжефирм из базы данных судов, следственных или иных органов, которыми аферисты пользуются, чтобы обманывать клиентов по второму или третьему разу. Кроме того, таким образом мошенники зачищают следы своих прошлых преступлений, так как всегда просят оригиналы ранее заключенных договоров с предыдущими лжефирмами якобы для составления исков или заявлений в правоохранительные органы, оставляя потерпевших без вещественных доказательств на руках.

Напомним, что несколько месяцев назад проблема оказания некачественных юруслуг стала поводом «открытого диалога» министра юстиции РФ Константина Чуйченко в Совете федерации, где помимо Валентины Матвиенко и сенаторов в дискуссии принимала участие глава ФПА Светлана Володина. Глава Минюста напомнил, что юрпомощь сейчас могут оказывать адвокаты, патентные поверенные и другие лица, деятельность которых урегулирована законом и корпоративными правилами. Но в то же время юруслуги гражданам могут предоставлять и лица, чья квалификация подтверждается только документами о высшем образовании, да и то не всегда; в этом сегменте не установлены какие-либо правила допуска к профессии, нет стандартов, правил и механизмов контроля, что и создает возможность для оказания некачественных услуг и мошенничества.

«По результатам дискуссии с профессиональным сообществом выработан ряд решений по данной проблеме, в частности, предлагается связать право оказания юридической помощи с наличием статуса адвоката. Конечно, необходим ряд исключений, например, для государственных служащих и корпоративных юристов, которые должны иметь возможность представлять в судах интересы своего работодателя. В ближайшее время мы планируем сформировать законодательные инициативы в этой сфере»,— отметил министр.

Светлана Володина считает, что есть способы минимизировать активность мошенников.

По ее мнению, среди прочего необходимо объяснить гражданам, чтобы они не верили звонкам первых попавшихся «спасателей» и обращались только к профессиональным адвокатам. «В настоящее время Минюстом России совместно с ФПА России, заинтересованными органами государственной власти, научным сообществом и юридическим бизнесом проводится работа по подготовке проекта федерального закона, направленного на развитие адвокатуры и профессионализацию на ее основе судебного представительства»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе Минюста, отметив, что от граждан действительно поступает немало жалоб на лиц, предлагающих юридические консультации.

Сергей Сергеев