За 80 млн свободы не видать

На процессе по делу бывшего сотрудника центрального аппарата СКР Александра Киреева и его предполагаемого сообщника Дениса Николаева, обвиняемых в фальсификации дела совладельцев IT-компании Merlion и вымогательстве у них 15 млрд руб., выступил бизнесмен Константин Пономарев, прославившийся в свое время многомиллиардными тяжбами с компанией IKEA. Он рассказал, как также стал жертвой преступной группы, в которую входили подсудимые, выманившей обманом у него 80 млн руб. и пытавшейся заполучить еще почти 4 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Пономарев платил за освобождение, пока не понял, что столкнулся с мошенниками

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Константин Пономарев платил за освобождение, пока не понял, что столкнулся с мошенниками

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Для дачи показаний бизнесмена Пономарева доставили в Хорошевский суд Москвы под конвоем: в настоящее время его самого судят в Тверском суде столицы, обвиняя в хищении у обанкротившегося Лесбанка 38 векселей ведущих российских банков общей стоимостью свыше 1 млрд руб.

Бизнесмен признался участникам процесса, что с бывшим инспектором 8-го отдела управления кадров СКР Александром Киреевым он незнаком, однако не сомневается в выводах следствия о том, что тот входил в преступную группу, которая, по данным СКР, состояла из родственника Киреева Станислава Митрофанова (объявлен в розыск), экс-сотрудника ГСУ СКР по Мособласти Алексея Сильверстова (в настоящее время судят в Смоленске), а также экс-адвоката Александра Цюпко и «неустановленных лиц». Последний заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, дал показания на Киреева и других фигурантов и получил в прошлом году четыре года условно.

Бизнесмен рассказал, что с Александром Цюпко, который, как выяснилось позже, специально получил в Туле статус адвоката, чтобы провернуть аферу, он познакомился в 2019 году через своего адвоката Андрея Смецкого, который передал ему в СИЗО некие рекомендательные письма.

Последний в то время защищал его по делу об организации заведомо ложного доноса (ч. 3 ст. 33 и ч. 3. ст. 306 УК РФ). Теперь господин Смецкой по иронии судьбы защищает подсудимого Александра Киреева. Господина Цюпко бизнесмену рекомендовали как человека, способного решить проблему с его уголовным преследованием.

Пойти на сотрудничество с адвокатом Цюпко господин Пономарев, по его словам, решил после того, как был осужден по первому делу, получив за организацию заведомо ложного доноса восемь лет, а затем обвинен в рамках нового дела в неуплате налогов на 3,2 млрд руб. и мошенничестве на 5,4 млрд руб. за попытку получить с госпредприятия ПАО «Кубаньэнерго» деньги за аренду его генераторов в Крыму.

Юрист, точно предсказавший Пономареву первый срок, убедил предпринимателя, что добьется в апелляции освобождения его под залог в 100 млн руб., обещая в дальнейшем также обеспечить отмену приговора и прекращение первого дела.

В итоге, согласно выводам следствия, Пономарев передал Цюпко через своего знакомого несколькими траншами 80 млн руб., тогда как сам потерпевший настаивает, что имеет расписки на 100 млн руб. «Куда делись еще 20 млн руб., следствие еще разбирается»,— сказал бизнесмен.

По словам Пономарева, получив деньги, Цюпко за несколько дней до апелляции исчез, его приговор остался в силе. Спустя десять месяцев, когда его уже начали судить по второму делу, адвокат снова явился к нему СИЗО и, обещая вернуть 100 млн, теперь предложил «решить вопрос» с прекращением второго дела за 2,7 млрд руб. наличными. В противном случае Цюпко обещал, что Пономарева осудят более чем на десять лет. «Я просто выгнал его и посмеялся — и получил в итоге срок десять лет и два месяца»,— продолжил рассказ Пономарев. Следующая его встреча с Цюпко состоялась уже через полгода. Навестивший его в СИЗО Смоленска юрист теперь оценил услуги за отмену двух приговоров в 3,7 млрд руб. «Я послал его в нецензурной форме и сказал: "Отдай деньги", потребовав принести расчет»,— рассказывал потерпевший. Он сообщил, что «на клочке бумаги» адвокат принес ему отчет о том, как 80 млн были потрачены: часть — ему на зарплату и представительские расходы; 5 млн якобы ушли в УФСИН по Смоленской области, чтобы Пономарева оставили в тюремной больнице; еще 5 млн Цюпко отдал «кому-то в СК», чтобы подзащитного не отправляли в «Лефортово»; а 50 млн руб., если верить адвокату, составил «депозит», переданный в ФСБ якобы для руководства УФСБ России по Москве и Московской области «в качестве подтверждения серьезности намерений».

Пономарев сообщил, что через неделю после того, как он поругался Цюпко, его, в то время находившегося в тюремной больнице, в четыре утра разбудили и отправили в колонию. Свое 50-летие предприниматель встретил в одиночной камере на карантине.

А через месяц в лагерь приехал Цюпко и спросил: «Где тебе больше нравится — в больнице или в колонии?» — и вновь предложил «договориться».

Поскольку у бизнесмена не было наличных, то в ходе переговоров сумма возросла до 3,9 млрд руб. «по безналу». За нее Пономареву обещали не чинить препятствия с УДО и помочь снять арест с денежных средств. Также ему «гарантировали» невозбуждение в отношении него новых дел, реабилитацию по старым, а кроме того, необращение в суд с иском потерпевшего по его второму делу — «Кубаньэнерго».

Предприниматель заявил, что, пока шли переговоры, из его личного дела в колонии якобы пропали поощрения, зато ему стали регулярно объявлять взыскания, например, за хранение в тумбочке пряников, которые, как он заявил, ему подбросили. Пономарева трижды помещали в ШИЗО. «Мне сказали, что, пока все деньги у меня со счетов не украдут, чтобы я ни делал, как бы ни дергался, меня не освободят,— пересказал содержание разговоров с адвокатом потерпевший.— Мне сказали: «Это деньги уже не ваши, это деньги сотрудников управления «К» ФСБ. Вы должны договорится с нами, в противном случае вы будете сидеть, пока у вас не останется ноль"».

Поняв, наконец, что «это не переговоры, а вымогательство», Пономарев обратился в правоохранительные органы.

30 марта 2022 года Цюпко был задержан при выходе из СИЗО с доверенностью от Пономарева на получение 1,3 млрд руб. А через три дня возобновили его третье уголовное дело — о хищении у Лесбанка, приостановленное пять лет назад. Предприниматель посетовал, что, хотя у него еще остается «$100 млн неукраденных денег», они до сих пор арестованы и суд отказывается снимать арест.

Потерпевший на вопросы сторон уточнил, что лично никогда не общался с Киреевым, Сильверстовым и Митрофановым, однако уверен, что все они «имеют непосредственное отношение» к тем, кто вымогал у него деньги и препятствовал освобождению, «фабрикуя дела». «Моя ошибка в том, что я к этим мелким гаденышам относился несерьезно!» — резюмировал бизнесмен, сказав, что до определенного момента он думал, что «в оборот» его «великие люди взяли». Но лишь потом узнал, что Цюпко вместе с сыном привлекли за разбой и пьяную драку. Сейчас их обоих судят в Коптевском суде Москвы. Там же рассматривается иск Пономарева к лишенному статуса адвокату о взыскании ущерба на сумму свыше 100 млн руб.

Пономарев отметил, что попавшим под следствие руководителям ГК «Мерлион» повезло, что в итоге их уголовное преследование прекратили. «В моем случае этого не произошло, но мы продолжим этого добиваться»,— заключил потерпевший, добавив, что эксперты президентского Совета по правам человека пришли к выводу о необоснованности его привлечения к уголовной ответственности по делу «Кубаньэнерго».

В свою очередь, адвокат Киреева Андрей Смецкой высказал мнение, что Александр Цюпко оговорил его подзащитного, дабы облегчить свою участь.

Ожидается, что 8 октября в суде показания дадут двое других потерпевших — соучредители ГК «Мерлион» Владислав Мангутов и Алексей Абрамов. Напомним, они вместе с другим акционером Олегом Карчевым и топ-менеджером Борисом Левиным также стали в 2020 году жертвой организованного преступного сообщества, состоявшего из силовиков и решальщиков. Те, как установил СКР, сфабриковали в отношении бизнесменов дело о покушении на убийство, добились их ареста и вымогали 15 млрд руб. Позже предпринимателей реабилитировали. Денис Николаев проходит вместе в Киреевым по данному эпизоду.

Мария Локотецкая