Пиво бродит вокруг реестра

Бизнес через «Опору России» стремится убедить парламентариев отказаться от идеи создания реестра продавцов пива, сидра, пуаре и медовухи. В системах учета ЕГАИС и «Честный знак» вся информация уже собрана, настаивают в организации. Новый реестр по замыслу авторов инициативы должен исключить реализацию неучтенной продукции. Но в эффективности на рынке сомневаются: недобросовестные продавцы идут на нарушения сознательно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Опора России» в конце сентября обратилась к председателю комитета Госдумы по экономической политике Максиму Топилину с просьбой снять с обсуждения вопрос о создании реестра продавцов пива, сидра, пуаре и медовухи. Об этом говорится в письме организации (копия есть у “Ъ”). В комитете Госдумы по экономической политике на вопросы “Ъ” не ответили. В «Опоре России» пояснили, что реакции на обращение пока не поступало.

В Минфине (регулятор алкогольного рынка) уточнили, что считают целесообразным рассматривать введение реестра по результатам анализа применения действующих мер.

В их числе в министерстве называют обязанность ИП с 1 сентября этого года подключать к ЕГАИС все точки, поэтапное введение маркировки пива, пивных и слабоалкогольных напитков и предоставление в систему мониторинга сведений об их выводе из оборота.

Инициативу о реестре продавцов пива, сидра, пуаре и медовухи весной сформулировала Ассоциация производителей пива, солода и напитков (АПП; объединяет крупных пивоваров). Законопроект предполагал, что автоматически в него включат компании с лицензией на крепкий алкоголь, а остальные игроки должны были предоставить учредительные документы и договор аренды. Поводом изначально выступала борьба с нелегальной торговлей, создающей риски для бюджета и граждан. В качестве примера приводилось массовое отравление «Мистером Сидром» летом прошлого года (см. “Ъ” от 29 мая).

В своем обращении «Опора» указывает на то, что за первую половину сентября в ЕГАИС было зарегистрировано 195 тыс. новых объектов розничной продажи пива, сидра, пуаре и медовухи, принадлежащих ИП.

К концу месяца их количество выросло до 215 тыс., говорит собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией. Раньше регистрироваться должно было каждое юрлицо, а с 1 сентября — каждая точка, объясняет совладелец дистрибутора SVAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский. Еще 217 тыс. мест розничной продажи реализуют широкий ассортимент и были в ЕГАИС с момента получения лицензии, следует из письма «Опоры». Информация отражается и в ГИС МТ «Честный знак». На базе систем реестр розницы уже фактически функционирует: регулятор видит все точки, констатируют в общественной организации.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Алексей Небольсин говорит, что число зарегистрированных в ЕГАИС объектов отражает реальную картину. Дополнительный реестр, по его мнению, повысит нагрузку на розницу. Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев называет любой госреестр облегченным лицензированием. Давление на розницу может негативно сказаться на небольших пивоварах, лишенных доступа в крупные торговые сети, следует из письма «Опоры». Игорь Хавский поясняет, что магазины разливного пива продают в основном российскую продукцию в кегах, составляющую 5–7% объема производства. На этом рынке они формируют около половины сбыта, говорит он.

Исполнительный директор АПП Вячеслав Мамонтов поясняет, что реестр продавцов пива, сидра, пуаре и медовухи должен исключить возможность реализации неучтенной продукции. «Введение реестра производителей пива было правильным решением: механизм уточнил и полномочия регулятора, и ответственность»,— рассуждает он. Штрафы за нарушения законодательства, по его мнению, несопоставимы с прибылью от нелегальной деятельности. Хотя господин Караваев называет дисциплинирующий эффект неочевидным. «Недобросовестные производители и продавцы сознательно идут на нарушения, и реестр вряд ли приведет к значимому сокращению теневого рынка»,— говорит эксперт. В АКОРТ считают, что нелегальный рынок сейчас формирует 10–15% розничных продаж пива и сидра.

Александра Мерцалова