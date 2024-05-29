Пиво отпускается только членам профреестра

Массовое отравление напитком «Мистер Сидр» летом прошлого года привело к обсуждению дополнительных мер контроля за профильной розницей. Так, по инициативе ассоциации, объединяющей крупных производителей пива, в России может появиться федеральный реестр продавцов этого напитка. Мера, которую авторы преподносят как стремление обелить рынок, может сузить каналы сбыта крафтового пива и привести к закрытию небольших магазинов, опасаются участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ассоциация производителей пива, солода и напитков (АПП) выступила с инициативой о создании реестра продавцов пива, сидра, пуаре и медовухи. Обсуждение подготовленного законопроекта (копия есть у “Ъ”) в комитете Госдумы по экономполитике запланировано на 13 июня, следует из разосланного участникам рынка приглашения. В самом комитете “Ъ” оперативно не ответили. В Минфине (регулятор алкогольного рынка) сообщили “Ъ”, что также приглашены на заседание, но там считают, что инициатива требует дополнительного обсуждения.

Включение в реестр будет обязательным условием для розничной продажи пива, сидра, медовухи, следует из текста законопроекта.

В нем будет наименование организации, регистрационные данные, адреса, причины вхождения в реестр. Попасть в него автоматически, через подачу заявления, смогут организации с лицензией на продажу алкоголя. Остальные игроки до 1 марта 2025 года должны будут предоставить учредительные документы, договор аренды, которые должны будут пройти проверку. Исключить из реестра могут, в частности, за непредставление сведений о новых точках, отсутствие в аренде, управлении или собственности торгового помещения, оборот напитков, информация о которых не зарегистрирована в ЕГАИС, выявление более двух раз за год случаев продажи немаркированной продукции, фактов нарушения требований к розничной продаже алкогольной продукции, уклонение от проведения надзорных мероприятий.

Оператором реестра продавцов пива выступит Росалкогольтабакконтроль, следует из пояснительной записки. Там же указано, что сейчас нелегальная торговля приводит к недополучению налоговых доходов, возникновению рисков для жизни и здоровья граждан. В качестве примера авторы инициативы ссылаются на массовое отравление напитком «Мистер Сидр» летом прошлого года. Исполнительный директор АПП Вячеслав Мамонтов говорит, что нелегальный сегмент формирует 10% рынка. 80% объема, по его словам, неучтенная продукция, реализуемая в «"наливайках", мимикрирующих под точки общепита». Предложение о реестре розничных продавцов опирается на опыт по созданию реестра производителей пива.

«Опора России» в своих замечаниях к законопроекту называет предложенный механизм контроля дублирующим существующие меры — ЕГАИС и «Честный знак». Преимущества реестра перед ними в организации считают неочевидными.

В ассоциации называют реестр фактическим аналогом лицензирования, указывая на схожий перечень документов для включения, обязательный характер и возможность принудительного прекращения деятельности продавца.

Для ритейлеров с алкогольной лицензией реестр создает дополнительные риски ее отзыва, отмечают в «Опоре России».

Согласно пояснительной записке к проекту закона, в России 41 тыс. точек по продаже пива, сидра, пуаре и медовухи. Алкогольные лицензии есть у 4,4–11,5 тыс. из них. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Алексей Небольсин обращает внимание на то, что последние представлены в основном сетевыми ритейлерами, где реализуется преимущественно продукция крупных производителей пива. Небольшие розничные точки, по его словам, выступают ключевым каналом продаж для крафтовых пивоваров. «Этот рынок растет в среднем на 10% год именно благодаря им»,— говорит эксперт. Одной из наиболее спорных норм законопроекта господин Небольсин называет требование к наличию у розничных продавцов пива договора аренды помещения сроком от года.

Основатель сети «Беру выходной» Николай Желагин замечает, что пивные магазины редко заключают долгосрочные договоры. Он предполагает, что в случае утверждения нормы возможность их подписать будет лишь у 50–70% точек. В Москве, по его словам, за прошлый год число пивных магазинов сократилось на 18% за счет постоянного роста административной нагрузки. Господин Небольсин убежден, что в регионах негативный тренд усугубит так называемый закон о «наливайках», дающий властям субъектов РФ право самостоятельно ограничивать работу торговых точек. Фактически, по его словам, это может привести к закрытию в течение года 30–40% небольших магазинов.

Александра Мерцалова