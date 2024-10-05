У рождаемости выявлены резервы

К 2035 году уровень рождаемости в России может вырасти, прогнозируют эксперты РАНХиГС. Это произойдет благодаря вхождению в детородный возраст более многочисленных, чем сейчас, поколений женщин 2010-го и старше года рождения. Сейчас же из-за неблагоприятной возрастной структуры женского населения в активном репродуктивном возрасте показатель числа рождений находится на минимальном с начала 2000-х годов уровне. При этом число рождений на одну женщину (коэффициент рождаемости) остается стабильным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По итогам 2023 года общее количество числа рождений в РФ опустилось до минимального с начала 2000-х годов значения — 1,265 млн, по итогам первого полугодия 2024 года тенденция к спаду продолжилась — родилось всего 600 тыс. детей. Однако, как считают эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, поскольку число рождений в пересчете на одну женщину при этом остается стабильным, в среднесрочной перспективе ситуация изменится.

Как отмечается в аналитической записке института, нынешние невысокие показатели числа рождений обусловлены «неблагоприятной возрастной структурой доли женщин в активных репродуктивных возрастах».

Наиболее высокие темпы сокращения числа женщин сейчас наблюдаются в возрастной категории 30–34 года, но уже через шесть лет, по оценке экспертов, этот показатель начнет расти. При этом темпы сокращения числа женщин в возрасте 25–29 лет замедляются уже сейчас. Так что в 2035–2045 годах возрастная структура взрослого населения будет значительно благоприятнее для показателя рождаемости, чем сейчас — в частности, число женщин в возрасте 24–26 лет к этому периоду вырастет с около 2 млн до почти 3 млн.

Отметим, что рождаемость оказалась довольно устойчивой к внешним шокам и не продемонстрировала резкого падения в сложные для РФ 2022–2023 годы. Суммарный коэффициент рождаемости в прошлом году составлял 1,41 рождения на женщину. Это соответствует уровню таких стран, как Швеция, Норвегия, Нидерланды и Чехия, и выше, чем в Австрии, Финляндии, Греции и Польше. Поясним, что этот коэффициент рождаемости наряду с числом женщин детородного возраста — два ключевых демографических показателя, характеризующих прирост населения.

Эксперты института отмечают, что во многих странах средний возраст матери при появлении первого ребенка уже относительно высок и резервы для «наверстывания» отложенных по разным причинам рождений невелики.

В России же первого ребенка рожают в среднем в 26,2 года — так что резервы для реализации отложенных рождений достаточно велики. Кроме того, по сравнению с началом 2000-х годов значительно выросла доля вторых и последующих рождений, а календарь рождений по времени стал более «растянутым». Благодаря этому суммарный коэффициент рождаемости в РФ в последние годы избежал падения и стабилизировался.

Относительно оптимистичные выводы Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС в очередной раз подтверждают ограниченность воздействия мер государственной политики на рождаемость, а точнее — на репродуктивные установки населения. Отметим, что, согласно исследованию Высшей школы экономики, большинство семей в РФ хотели бы иметь двух детей — так что властям логично сосредоточиться на обеспечении условий для реализации уже запланированных рождений. Для этого в первую очередь требуется рост доходов, создание дополнительной «детской инфраструктуры» в городах (см. “Ъ” от 8 июня).

Напомним, что одной из наиболее масштабных мер повышения рождаемости является программа материнского капитала, существующая в стране с 2007 года,— за это время выплаты за второго, а потом и за первого ребенка получили более 12 млн семей. Но результаты программы неоднозначны — многие эксперты полагают, что она, скорее всего, способствовала сдвигу календаря рождений (то есть мотивировала тех, кто и так планировал завести ребенка, к тому, чтобы сделать это раньше).

Анастасия Мануйлова