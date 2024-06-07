Традиционным ценностям ищут дом

Одним из тематических направлений Петербургского международного экономического форума в 2024 году оказалось «здоровое общество, традиционные ценности и социальное развитие — приоритет государства». 7 июня на форуме как минимум в рамках двух секций обсуждали, что для чего станет фундаментом: традиционные ценности для развития России или развитие России для традиционных ценностей. После того как поговорили о многих удивительных вещах, удалось, кажется, нащупать вывод, что рожать больше детей россиянам мешает дороговизна жилья. Но специалисты в области строительства пока, видимо, не готовы брать на себя социальную роль, поскольку им полагается «не населять, а застраивать».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, замминистра юстиции Олег Свириденко

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости Слева направо: глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, замминистра юстиции Олег Свириденко

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В пятницу традиции и устои на ПМЭФ обсуждались с самого утра: в девять часов стартовала панельная дискуссия «Семейные ценности и традиции как фундамент устойчивого развития». Модерировавший беседу исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов пытался выяснить у участников, действительно ли фундамент устойчивого развития именно таков.

У уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой сомнений на этот счет не возникло: ссылаясь на ВЦИОМ, она заявила, что с ней согласны две трети россиян. При этом детский омбудсмен признала, что ей даже «приходилось обращаться к интернету», чтобы понять, что подразумевается под традиционными ценностями. «Всем очевидно, что это многопоколенческая семья, многодетность, верность, дружба,— выяснила госпожа Львова-Белова.— Но у каждого есть и свои личные представления». Последние, уверена она, надо обсуждать почаще, чтобы обмениваться идеями.

Госпожа Львова-Белова сообщила, что с 2016 года количество многодетных семей в России выросло на 56%, но, главное, «такие семьи перестали считать маргинальными, как это было в 1990-е». Тут же она добавила, что основная работа института уполномоченного сегодня заключается в поддержке семей в трудных жизненных ситуациях и «эти семьи, как правило, многодетные».

По данным госпожи Львовой-Беловой, 202 тыс. детей в России воспитываются в семьях в социально опасном положении.

«Но алкоголизированная семья, бытовые и финансовые трудности — это не повод разлучать детей с мамой, вместо этого нужно настраивать индивидуальную работу органов опеки. Вместо этого в некоторых регионах для работы с такими семьями используются беседы “Солнце, воздух и вода” или “Жизнь дается один раз”,— саркастически заметила детский омбудсмен.— Конечно, это не работает».

Заместитель главы Минюста Олег Свириденко сообщил, что его ведомство успело предпринять для защиты традиционных ценностей за год, прошедший с предыдущего форума. Так, по инициативе Минюста «законодательно закрепили запрет смены пола на основании лишь формальной справки». «С 2018 по 2023 год более 2700 человек сменили пол по справке, и более 190 из них заключили потом браки. Это прямой путь к вырождению нации»,— объяснил господин Свириденко.

Еще одним путем к вырождению было «международное движение ЛГБТ», запрещенное в РФ в судебном порядке по иску Минюста в конце прошлого года. По словам господина Свириденко, движение действовало в нашей стране еще с 1984 года и финансировалось «коллективным Западом». «Эти персонажи легко вовлекаются в экстремистскую деятельность, становятся носителями соответствующих схем… в форме гендерного экстремизма и гей-национализма, что приводит к гендерной войне»,— объяснял проявленную бдительность заместитель главы Минюста.

Гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский напомнил, что запреты не работают, и особенно дети и подростки все равно потребляют запрещенный деструктивный контент, «только теперь никому об этом даже не рассказывают».

Бороться с этим, по его мнению, надо с помощью конкуренции — созданием «новой моды» на семейные ценности и нового контента, эту моду распространяющего. С ним оказалась отчасти солидарна настоятельница Воскресенского Новодевичьего монастыря в Петербурге игуменья София. «В раю люди были ограждены от негатива, но все равно нашелся тот, кто их соблазнил, такова природа греха»,— отметила она. В качестве инструмента борьбы с соблазнами игуменья предложила «Основы социальной концепции РПЦ», с которыми, по ее мнению, не помешало бы ознакомиться и правоприменителям.

Утешительный, но в то же время тревожный итог дискуссии подводила проректор ВШЭ Лилия Овчарова: по ее словам, «семейные ценности зашиты в культурный код россиян», однако «есть ловушки». К ним относится проблема совмещения родительства и образования, из-за которой многие откладывают рождение детей, а «потом не успевают стать многодетными». Самая же большая проблема, возникающая перед желающими стать многодетными родителями,— это отсутствие инфраструктуры и возможности приобретения жилья. И едва ли решить эту проблему может кто-либо, кроме государства, полагает госпожа Овчарова.

Перейти к практическим шагам попытались буквально через четверть часа: первый зампред думского комитета по защите семьи Татьяна Буцкая (ЕР) во время дискуссии «Город и семья» предложила спикерам из строительной сферы ответить на «вопрос, который не дает спать президенту,— вопрос демографический».

Глава Минстроя Ирек Файзуллин оказался, впрочем, уклончив: его задача не населять, а застраивать, объяснил он. «Территория, благоприятная для качественной жизни, и для демографии хороша»,— сказал он, словно не замечая прозрачного социального намека и с удовольствием углубляясь в нюансы технологических преобразований в части сокращения цикла строительства и создания мастер-планов.

Тут его активно поддержал гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко: «У нас сейчас много концепций и мастер-планов, и мы будем по ним работать». Госпожа Буцкая в ответ выразила надежду, что на построенных в соответствии с мастер-планами квадратных метрах «будет кому жить через семь поколений». К социальным мерам постаралась привлечь внимание зампред Совфеда Инна Святенко, предложившая списание части ипотеки за каждого ребенка, расширение семейной ипотеки на вторичный рынок и денежную поддержку семей, желающих жить в частном доме.

Секреты строительства городов, способствующих демографическим успехам, участники дискуссии пытались узнать у преуспевших иностранных коллег. Представитель Китая Чжан Шэнхай решил придерживаться общеизвестного и отметил, что при урбанизации люди начинают заводить меньше детей (сложно было сказать, что его расстраивает этот факт), а для комфортной среды многоэтажное строительство требуется сопровождать инфраструктурой в виде школ и детских площадок.

Эксперт из ОАЭ Аиша Бин Бутти Бин Бишир отмечала, что в Дубае также уделяют особое внимание планированию строительства, чтобы «дети могли не только играть на площадках, но и расти сильными людьми».

Тут господин Файзуллин заметил, что в нашей стране целые поколения «по 5–7 км ходили в школу и выросли очень сильными». Затем представитель Индии Сэмми Котвани похвастался количеством молодых семей в его стране и выразил недоумение, отвечая на вопрос, поддерживают ли власти эти семьи финансово: «На это никогда бы не хватило денег!» В итоге собравшиеся пришли к выводу, что строительство жилья стоит обсуждать прежде всего с будущими жильцами, и со спокойной душой отправились узнать, что о семейных и других ценностях думает глава российского государства.

Полина Ячменникова