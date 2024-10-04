Композитора Вячеслава Добрынина похоронили на Троекуровском кладбище

На Троекуровском кладбище Москвы прошли похороны советского и российского композитора и певца Вячеслава Добрынина. Артиста похоронили на 21-м участке кладбища, на так называемой аллее звезд.

Прощание с Вячеславом Добрыниным прошло в похоронном доме Троекурово. Первым доставленным венком оказался венок от Аллы Пугачевой. На лентах венка была надпись: «Навсегда в моей душе. Алла Пугачева». Кроме того, венки прислали президент Владимир Путин, певцы Александр Маршал и Николай Расторгуев, а также московский «Динамо», поклонником которого был артист. Попрощаться с композитором пришли его близкие и коллеги. Среди них: народные артисты РСФСР Лев Лещенко, Владимир Винокур, актер Михаил Грушевский и поэт-песенник Симон Осиашвили, композитор Юрий Антонов и другие.

Вячеслав Добрынин умер 1 октября. Композитору было 78 лет. Последние несколько лет артист уже не выступал после нескольких перенесенных инсультов. Последний раз он появлялся на публике на юбилейном концерте Льва Лещенко в «Крокус Сити Холле» 1 февраля 2022 года. Композитор наиболее известен песнями, написанными в соавторстве с поэтом Леонидом Дербеневым: «Прощай», «Кто тебе сказал», «Все, что в жизни есть у меня» и многими другими.

Подробнее о творческом пути Вячеслава Добрынина — в материале «Доктор Шлягер».

Евгений Белоусов