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Умер композитор и певец Вячеслав Добрынин

Советский и российский композитор и эстрадный певец Вячеслав Добрынин умер в возрасте 78 лет. О смерти композитора сообщила РБК его жена Ирина. Вячеслав Добрынин наиболее известен сотрудничеством с поэтом Леонидом Дербеневым. В соавторстве с ним он написал песни «Прощай», «Кто тебе сказал», «Все, что в жизни есть у меня» и многие другие.

Вячеслав Добрынин в 2007 году

Вячеслав Добрынин в 2007 году

Фото: Александр Жданов, Коммерсантъ

Вячеслав Добрынин в 2007 году

Фото: Александр Жданов, Коммерсантъ

Вячеслав Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. В 1970 году он окончил МГУ по специальности «история искусства, искусствоведение». В том же году состоялся его композиторский дебют. В 1970-х композитор познакомился с поэтом Леонидом Дербеневым. Их сотрудничество продолжалось до смерти последнего в 1995 году. В 1972 году ВИА «Веселые ребята» записал написанную ими песню «На Земле живет любовь». В это же время композитор руководил ВИА «Лада» и был гитаристом в джазовом оркестре Олега Лундстрема.

В 1990 году господин Добрынин создал группу «Доктор Шлягер», с которой выступал и записывал собственные песни. Всего композитор за свою карьеру выпустил более 50 альбомов как сольных, так и авторских. В соавторстве с господином Дербеневым он написал более 100 композиций. Написанные Вячеславом Добрыниным песни исполняли Алла Пугачева, Лев Лещенко, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский и прочие популярные артисты. В 1996 году композитор был удостоен звания народного артиста России.

Евгений Белоусов

Фотогалерея

Как складывалась карьера Вячеслава Добрынина

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Вячеслав Добрынин (фамилия при рождении — Антонов) родился 25 января 1946 года в Москве в семье кадрового военного Галуста Петросяна и медсестры Анны Антоновой. Музыкальное образование будущий артист получил в Музыкальном училище имени Октябрьской революции (ныне — Московский государственный институт музыки имени Шнитке). В 1965 году поступил в МГУ, где обучался по специальности «история искусства, искусствоведение» &lt;br>На фото: Вячеслав Добрынин (с гитарой)

Вячеслав Добрынин (фамилия при рождении — Антонов) родился 25 января 1946 года в Москве в семье кадрового военного Галуста Петросяна и медсестры Анны Антоновой. Музыкальное образование будущий артист получил в Музыкальном училище имени Октябрьской революции (ныне — Московский государственный институт музыки имени Шнитке). В 1965 году поступил в МГУ, где обучался по специальности «история искусства, искусствоведение»
На фото: Вячеслав Добрынин (с гитарой)

Фото: Рудольф Алфимов / РИА Новости

Первой супругой музыканта стала врач-реаниматолог Ирина, с которой он познакомился в 1970-х годах во время учебы в МГУ. У пары родилась дочь Екатерина, сейчас она с семьей проживает в США. В 1985 году композитор расписался со второй супругой, тоже Ириной &lt;br>На фото: с первой супругой Ириной

Первой супругой музыканта стала врач-реаниматолог Ирина, с которой он познакомился в 1970-х годах во время учебы в МГУ. У пары родилась дочь Екатерина, сейчас она с семьей проживает в США. В 1985 году композитор расписался со второй супругой, тоже Ириной
На фото: с первой супругой Ириной

Фото: Рудольф Алфимов / РИА Новости

В конце 1960-х музыкант присоединился к вокально-инструментальному ансамблю (ВИА) «Орфей», а также принял участие в записи миньона ВИА «Веселые ребята». В начале 1970-х руководил ВИА «Лада» и был гитаристом в джазовом оркестре Олега Лундстрема. В то же время начал писать песни для эстрадных исполнителей &lt;br> На фото: с певицей Аллой Пугачевой

В конце 1960-х музыкант присоединился к вокально-инструментальному ансамблю (ВИА) «Орфей», а также принял участие в записи миньона ВИА «Веселые ребята». В начале 1970-х руководил ВИА «Лада» и был гитаристом в джазовом оркестре Олега Лундстрема. В то же время начал писать песни для эстрадных исполнителей
На фото: с певицей Аллой Пугачевой

Фото: Рудольф Алфимов / РИА Новости

В 1972 году Вячеслав Антонов официально сменил фамилию. По словам артиста, он сделал это, чтобы слушатели не путали его с композитором Юрием Антоновым. Фамилию Добрынин носили его дальние родственники

В 1972 году Вячеслав Антонов официально сменил фамилию. По словам артиста, он сделал это, чтобы слушатели не путали его с композитором Юрием Антоновым. Фамилию Добрынин носили его дальние родственники

Фото: Игорь Уткин / Фотохроника ТАСС

Песни на музыку Вячеслава Добрынина исполняли Алла Пугачева («22+28», «Эй, мушкетеры!», «Вспоминай меня»), Михаил Боярский («Большая Медведица», «Вот и расстались»), Михаил Шуфутинский («За милых дам»), Лев Лещенко («Прощай») и другие артисты. Многие песни были написаны на стихи поэта Леонида Дербенева. В общей сложности Добрынин и Дербенев сочинили более 100 композиций &lt;br>На фото слева направо: композитор Вячеслав Добрынин, певец Лев Лещенко и композитор Юрий Антонов на концерте, посвященном 50-летию Льва Лещенко

Песни на музыку Вячеслава Добрынина исполняли Алла Пугачева («22+28», «Эй, мушкетеры!», «Вспоминай меня»), Михаил Боярский («Большая Медведица», «Вот и расстались»), Михаил Шуфутинский («За милых дам»), Лев Лещенко («Прощай») и другие артисты. Многие песни были написаны на стихи поэта Леонида Дербенева. В общей сложности Добрынин и Дербенев сочинили более 100 композиций
На фото слева направо: композитор Вячеслав Добрынин, певец Лев Лещенко и композитор Юрий Антонов на концерте, посвященном 50-летию Льва Лещенко

Фото: Николай Малышев / ТАСС

В 1986 году Вячеслав Добрынин начал выступать как сольный исполнитель. Впервые в этом качестве он появился в музыкальной программе «Шире круг», где исполнил песню «Спасатель». В 1990 году фирма «Мелодия» вручила композитору «Золотой диск» за пластинки «Синий туман» и «Колдовское озеро». В 1996 году президент России Борис Ельцин присвоил ему звание народного артиста РФ (на фото)

В 1986 году Вячеслав Добрынин начал выступать как сольный исполнитель. Впервые в этом качестве он появился в музыкальной программе «Шире круг», где исполнил песню «Спасатель». В 1990 году фирма «Мелодия» вручила композитору «Золотой диск» за пластинки «Синий туман» и «Колдовское озеро». В 1996 году президент России Борис Ельцин присвоил ему звание народного артиста РФ (на фото)

Фото: Владимир Яцина / ИТАР-ТАСС

Вячеслав Добрынин писал музыку к фильмам и сериалам, среди них: «Приморский бульвар» (1988), «Американский дедушка» (1993), «Расставаясь с Москвой» (2000), сериалы «Люба, дети и завод…» (2005–2006) и «Счастливы вместе» (2006–2013) &lt;br>На фото: с певицей Ладой Дэнс

Вячеслав Добрынин писал музыку к фильмам и сериалам, среди них: «Приморский бульвар» (1988), «Американский дедушка» (1993), «Расставаясь с Москвой» (2000), сериалы «Люба, дети и завод…» (2005–2006) и «Счастливы вместе» (2006–2013)
На фото: с певицей Ладой Дэнс

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1990-е годы музыкант выпустил десятки ставших популярными песен, среди них: «Колдовское озеро», «Льется музыка», «Пиковая дама», «Я боюсь твоей любви» &lt;br>На фото: на церемонии вручения премии «Золотой граммофон»

В 1990-е годы музыкант выпустил десятки ставших популярными песен, среди них: «Колдовское озеро», «Льется музыка», «Пиковая дама», «Я боюсь твоей любви»
На фото: на церемонии вручения премии «Золотой граммофон»

Фото: Коммерсантъ / Александр Курбатов  /  купить фото

В 1999 году Вячеслав Добрынин выпустил сольный альбом «Азбука любви», в 2001-м — «Ты разбила мне сердце», в 2004-м — «Сколько в жизни видал...», переизданный в 2008 году под названием «Мелочи жизни». Всего за свою карьеру Вячеслав Добрынин записал около 50 альбомов &lt;br>На фото: с певицей Софией Ротару

В 1999 году Вячеслав Добрынин выпустил сольный альбом «Азбука любви», в 2001-м — «Ты разбила мне сердце», в 2004-м — «Сколько в жизни видал...», переизданный в 2008 году под названием «Мелочи жизни». Всего за свою карьеру Вячеслав Добрынин записал около 50 альбомов
На фото: с певицей Софией Ротару

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Сергеев  /  купить фото

В 1994 году господин Добрынин создал группу «Доктор Шлягер», с которой выступал и записывался, группа исполняла песни композитора

В 1994 году господин Добрынин создал группу «Доктор Шлягер», с которой выступал и записывался, группа исполняла песни композитора

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

О Вячеславе Добрынине было снято несколько фильмов: в 2016 году появился фильм-концерт «Вячеслав Добрынин. Биография в песнях», в 2018-м — документальный фильм «Вячеслав Добрынин. Мир не прост, совсем не прост...», в 2024 году — документальный фильм «Вячеслав Добрынин. Поймать шлягер за хвост». В качестве актера Добрынин снялся в фильмах «Американский дедушка» (1993) и «Двойник» (1995), сериале «Кулагин и партнеры» (2008) &lt;br>На фото слева направо: писатель-сатирик Михаил Жванецкий, композитор Вячеслав Добрынин, журналист Сергей Архипов и певец Лев Лещенко

О Вячеславе Добрынине было снято несколько фильмов: в 2016 году появился фильм-концерт «Вячеслав Добрынин. Биография в песнях», в 2018-м — документальный фильм «Вячеслав Добрынин. Мир не прост, совсем не прост...», в 2024 году — документальный фильм «Вячеслав Добрынин. Поймать шлягер за хвост». В качестве актера Добрынин снялся в фильмах «Американский дедушка» (1993) и «Двойник» (1995), сериале «Кулагин и партнеры» (2008)
На фото слева направо: писатель-сатирик Михаил Жванецкий, композитор Вячеслав Добрынин, журналист Сергей Архипов и певец Лев Лещенко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

В 2006 году Вячеслав Добрынин получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени — «за большой вклад в развитие отечественного музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность»

В 2006 году Вячеслав Добрынин получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени — «за большой вклад в развитие отечественного музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность»

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Последний раз артист выходил на сцену в 2019 году во время сборного концерта «Дискотека 80-х», где исполнил попурри из своих песен. Затем состояние его здоровья ухудшилось, предположительно, из-за нескольких инсультов. В начале февраля 2022 года артист посетил юбилейный концерт Льва Лещенко &lt;br> На фото: Вячеслав Добрынин выступает на концерте «Дискотека 80-х» в 2009 году

Последний раз артист выходил на сцену в 2019 году во время сборного концерта «Дискотека 80-х», где исполнил попурри из своих песен. Затем состояние его здоровья ухудшилось, предположительно, из-за нескольких инсультов. В начале февраля 2022 года артист посетил юбилейный концерт Льва Лещенко
На фото: Вячеслав Добрынин выступает на концерте «Дискотека 80-х» в 2009 году

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

26 сентября 2024 года стало известно о госпитализации композитора с подозрением на инсульт. Вячеслав Добрынин умер 1 октября в возрасте 78 лет

26 сентября 2024 года стало известно о госпитализации композитора с подозрением на инсульт. Вячеслав Добрынин умер 1 октября в возрасте 78 лет

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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Вячеслав Добрынин (фамилия при рождении — Антонов) родился 25 января 1946 года в Москве в семье кадрового военного Галуста Петросяна и медсестры Анны Антоновой. Музыкальное образование будущий артист получил в Музыкальном училище имени Октябрьской революции (ныне — Московский государственный институт музыки имени Шнитке). В 1965 году поступил в МГУ, где обучался по специальности «история искусства, искусствоведение»
На фото: Вячеслав Добрынин (с гитарой)

Фото: Рудольф Алфимов / РИА Новости

Первой супругой музыканта стала врач-реаниматолог Ирина, с которой он познакомился в 1970-х годах во время учебы в МГУ. У пары родилась дочь Екатерина, сейчас она с семьей проживает в США. В 1985 году композитор расписался со второй супругой, тоже Ириной
На фото: с первой супругой Ириной

Фото: Рудольф Алфимов / РИА Новости

В конце 1960-х музыкант присоединился к вокально-инструментальному ансамблю (ВИА) «Орфей», а также принял участие в записи миньона ВИА «Веселые ребята». В начале 1970-х руководил ВИА «Лада» и был гитаристом в джазовом оркестре Олега Лундстрема. В то же время начал писать песни для эстрадных исполнителей
На фото: с певицей Аллой Пугачевой

Фото: Рудольф Алфимов / РИА Новости

В 1972 году Вячеслав Антонов официально сменил фамилию. По словам артиста, он сделал это, чтобы слушатели не путали его с композитором Юрием Антоновым. Фамилию Добрынин носили его дальние родственники

Фото: Игорь Уткин / Фотохроника ТАСС

Песни на музыку Вячеслава Добрынина исполняли Алла Пугачева («22+28», «Эй, мушкетеры!», «Вспоминай меня»), Михаил Боярский («Большая Медведица», «Вот и расстались»), Михаил Шуфутинский («За милых дам»), Лев Лещенко («Прощай») и другие артисты. Многие песни были написаны на стихи поэта Леонида Дербенева. В общей сложности Добрынин и Дербенев сочинили более 100 композиций
На фото слева направо: композитор Вячеслав Добрынин, певец Лев Лещенко и композитор Юрий Антонов на концерте, посвященном 50-летию Льва Лещенко

Фото: Николай Малышев / ТАСС

В 1986 году Вячеслав Добрынин начал выступать как сольный исполнитель. Впервые в этом качестве он появился в музыкальной программе «Шире круг», где исполнил песню «Спасатель». В 1990 году фирма «Мелодия» вручила композитору «Золотой диск» за пластинки «Синий туман» и «Колдовское озеро». В 1996 году президент России Борис Ельцин присвоил ему звание народного артиста РФ (на фото)

Фото: Владимир Яцина / ИТАР-ТАСС

Вячеслав Добрынин писал музыку к фильмам и сериалам, среди них: «Приморский бульвар» (1988), «Американский дедушка» (1993), «Расставаясь с Москвой» (2000), сериалы «Люба, дети и завод…» (2005–2006) и «Счастливы вместе» (2006–2013)
На фото: с певицей Ладой Дэнс

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1990-е годы музыкант выпустил десятки ставших популярными песен, среди них: «Колдовское озеро», «Льется музыка», «Пиковая дама», «Я боюсь твоей любви»
На фото: на церемонии вручения премии «Золотой граммофон»

Фото: Коммерсантъ / Александр Курбатов  /  купить фото

В 1999 году Вячеслав Добрынин выпустил сольный альбом «Азбука любви», в 2001-м — «Ты разбила мне сердце», в 2004-м — «Сколько в жизни видал...», переизданный в 2008 году под названием «Мелочи жизни». Всего за свою карьеру Вячеслав Добрынин записал около 50 альбомов
На фото: с певицей Софией Ротару

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Сергеев  /  купить фото

В 1994 году господин Добрынин создал группу «Доктор Шлягер», с которой выступал и записывался, группа исполняла песни композитора

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

О Вячеславе Добрынине было снято несколько фильмов: в 2016 году появился фильм-концерт «Вячеслав Добрынин. Биография в песнях», в 2018-м — документальный фильм «Вячеслав Добрынин. Мир не прост, совсем не прост...», в 2024 году — документальный фильм «Вячеслав Добрынин. Поймать шлягер за хвост». В качестве актера Добрынин снялся в фильмах «Американский дедушка» (1993) и «Двойник» (1995), сериале «Кулагин и партнеры» (2008)
На фото слева направо: писатель-сатирик Михаил Жванецкий, композитор Вячеслав Добрынин, журналист Сергей Архипов и певец Лев Лещенко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

В 2006 году Вячеслав Добрынин получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени — «за большой вклад в развитие отечественного музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность»

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Последний раз артист выходил на сцену в 2019 году во время сборного концерта «Дискотека 80-х», где исполнил попурри из своих песен. Затем состояние его здоровья ухудшилось, предположительно, из-за нескольких инсультов. В начале февраля 2022 года артист посетил юбилейный концерт Льва Лещенко
На фото: Вячеслав Добрынин выступает на концерте «Дискотека 80-х» в 2009 году

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

26 сентября 2024 года стало известно о госпитализации композитора с подозрением на инсульт. Вячеслав Добрынин умер 1 октября в возрасте 78 лет

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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