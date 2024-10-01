Умер композитор и певец Вячеслав Добрынин

Советский и российский композитор и эстрадный певец Вячеслав Добрынин умер в возрасте 78 лет. О смерти композитора сообщила РБК его жена Ирина. Вячеслав Добрынин наиболее известен сотрудничеством с поэтом Леонидом Дербеневым. В соавторстве с ним он написал песни «Прощай», «Кто тебе сказал», «Все, что в жизни есть у меня» и многие другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Добрынин в 2007 году

Фото: Александр Жданов, Коммерсантъ Вячеслав Добрынин в 2007 году

Фото: Александр Жданов, Коммерсантъ

Вячеслав Добрынин родился 25 января 1946 года в Москве. В 1970 году он окончил МГУ по специальности «история искусства, искусствоведение». В том же году состоялся его композиторский дебют. В 1970-х композитор познакомился с поэтом Леонидом Дербеневым. Их сотрудничество продолжалось до смерти последнего в 1995 году. В 1972 году ВИА «Веселые ребята» записал написанную ими песню «На Земле живет любовь». В это же время композитор руководил ВИА «Лада» и был гитаристом в джазовом оркестре Олега Лундстрема.

В 1990 году господин Добрынин создал группу «Доктор Шлягер», с которой выступал и записывал собственные песни. Всего композитор за свою карьеру выпустил более 50 альбомов как сольных, так и авторских. В соавторстве с господином Дербеневым он написал более 100 композиций. Написанные Вячеславом Добрыниным песни исполняли Алла Пугачева, Лев Лещенко, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский и прочие популярные артисты. В 1996 году композитор был удостоен звания народного артиста России.

Евгений Белоусов