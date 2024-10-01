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Доктор Шлягер

Умер композитор Вячеслав Добрынин

В Москве от последствий третьего инсульта на 79-м году жизни скончался композитор Вячеслав Добрынин. Его перу принадлежит более тысячи песен, которые исполняли множество певцов и ВИА, а очень часто и сам автор.

Вячеслав Добрынин

Вячеслав Добрынин

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Вячеслав Добрынин

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Многим популярным песням авторства Вячеслава Добрынина подходит эпитет «застольные». Сам он против такого определения не возражал, даже считал комплиментом и вообще не пытался казаться кем-то большим, чем автор шлягеров. Даже прозвище у него было — Доктор Шлягер. Зачем стесняться того, что хорошо получается, и отказываться от того, что хорошо работает? Народным массам ничего не известно об опытах Вячеслава Добрынина в симфонической музыке или в балете, потому что их не было. По сути, его карьера делится всего на два периода: когда он песни только сочинял — и когда, начиная с середины 1980-х, он еще и стал их исполнять.

Первые песни Вячеслава Добрынина зазвучали из телевизоров и радиоприемников, когда он был уже вполне зрелым, 25-летним историком искусства — он окончил МГУ по этой специальности и трудился в аспирантуре. Песня «На земле живет любовь», которая стала первым шлягером Добрынина, была написана на стихи Леонида Дербенева. У Дербенева в том, что касается поп-сочинительства, было особое чутье. К 1972 году уже сложился его авторский дуэт с Александром Зацепиным, возможно, самый яркий альянс хитмейкеров в истории советской песни.

«На земле живет любовь» — самый правильный «вход» в гигантский каталог Вячеслава Добрынина, ключ к его композиторскому методу.

В начале песни «Веселые ребята» играют вполне по-западному звучащий, можно даже сказать, глэм-роковый гитарный рифф, а затем голоса музыкантов заводят типичное для субкультуры ВИА разгульное «ла-ла-лай». У солиста Александра Лермана был прекрасный «фирменный» голос, а песня, по сути, представляла собой американский «южный» рок-н-ролл, не зря на пластинке «Мелодии» она соседствовала с кавером «Веселых ребят» на «Down On The Corner» Creedence Clearwater Revival.

Впоследствии этот прием Вячеслав Добрынин отточил до совершенства. В 1975 году они с Леонидом Дербеневым написали песню «Прощай», первым исполнителем которой стал Игорь Иванов (он же записал позднее «Из вагантов» Давида Тухманова). Композиция вышла на пластинке ВИА «Лейся, песня». Добрынин рассказывал, что перед тем, как «Прощай» была выпущена, ансамбль исполнял ее на концертах, и эту никому не известную песню публика требовала еще и еще. Диск вышел 30-миллионным тиражом, а композитор, по его собственному признанию, получил за это 9 руб. Впрочем, когда песня вошла в репертуар Льва Лещенко, а потом и самого Добрынина, этот шлягер стал одним из его основных источников дохода. Во второй половине 1970-х, став одним из самых популярных композиторов страны, он мог похвастаться заработками, сравнимыми, например, с Юрием Антоновым, то есть получал до 15–16 тыс. руб. в месяц при средней зарплате по стране около 140 руб.

К слову, настоящая фамилия Добрынина была Антонов. Фамилию Добрынин композитор взял у дальних родственников, когда песни Юрия Антонова стали набирать популярность. Добрынина, кстати, мы вполне могли узнать и как Петросяна — это была фамилия его отца, с которым он никогда не встречался. Но вряд ли можно всерьез говорить о каких-либо армянских влияниях в музыке Добрынина. Скорее в ней нашло отражение некое общесоветское представление о неофициальной, массовой, доступной всем песне.

В «Прощай» автор сократил гитарное вступление до минимума, а вокальный рифф, состоящий все из тех же магических звуков «л» и «а», начинался сразу же, еще до первого куплета. Так, чтобы зрители могли сразу подпевать.

Так, чтобы публика в ресторане сразу пускалась в пляс. Вячеслав Добрынин фактически создал формулу эстрадно-ресторанного хита, которую потом сам же активно эксплуатировал.

В конце 1970-х — начале 1980-х Добрынин стал внимательно слушать итальянскую эстраду, следы которой легко обнаружить в песнях, которые он отдавал, к примеру, Михаилу Боярскому, а позднее пел сам. «Синий туман» и «Не сыпь мне соль на рану» вряд ли родились бы, если бы не влияние Тото Кутуньо. Однако, скажем, «Колдовское озеро» — это уже родной советский «кабак» в чистом виде, абсолютное добрынинское ноу-хау, которое сделало его классиком жанра. Фактически и весь репертуар «Радио Шансон» в свое время вырос не столько из блатной песни, сколько из ресторанных шлягеров Вячеслава Добрынина, в которых не было лишних аккордов, но было вот это ощущение «гуляем, как в последний раз». Вспоминая песни Добрынина и их успех, можно говорить о невзыскательности вкуса, а можно и о том, что для кого-то они стали спасательным кругом. Кого-то вытягивали из депрессии, кто-то под них маршировал на плацу, а кому-то они и вправду скрашивали тюремные будни. Если был «доктор», значит, был и целительный эффект.

Игорь Гаврилов

Фотогалерея

Как складывалась карьера Вячеслава Добрынина

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Вячеслав Добрынин (фамилия при рождении — Антонов) родился 25 января 1946 года в Москве в семье кадрового военного Галуста Петросяна и медсестры Анны Антоновой. Музыкальное образование будущий артист получил в Музыкальном училище имени Октябрьской революции (ныне — Московский государственный институт музыки имени Шнитке). В 1965 году поступил в МГУ, где обучался по специальности «история искусства, искусствоведение» &lt;br>На фото: Вячеслав Добрынин (с гитарой)

Вячеслав Добрынин (фамилия при рождении — Антонов) родился 25 января 1946 года в Москве в семье кадрового военного Галуста Петросяна и медсестры Анны Антоновой. Музыкальное образование будущий артист получил в Музыкальном училище имени Октябрьской революции (ныне — Московский государственный институт музыки имени Шнитке). В 1965 году поступил в МГУ, где обучался по специальности «история искусства, искусствоведение»
На фото: Вячеслав Добрынин (с гитарой)

Фото: Рудольф Алфимов / РИА Новости

Первой супругой музыканта стала врач-реаниматолог Ирина, с которой он познакомился в 1970-х годах во время учебы в МГУ. У пары родилась дочь Екатерина, сейчас она с семьей проживает в США. В 1985 году композитор расписался со второй супругой, тоже Ириной &lt;br>На фото: с первой супругой Ириной

Первой супругой музыканта стала врач-реаниматолог Ирина, с которой он познакомился в 1970-х годах во время учебы в МГУ. У пары родилась дочь Екатерина, сейчас она с семьей проживает в США. В 1985 году композитор расписался со второй супругой, тоже Ириной
На фото: с первой супругой Ириной

Фото: Рудольф Алфимов / РИА Новости

В конце 1960-х музыкант присоединился к вокально-инструментальному ансамблю (ВИА) «Орфей», а также принял участие в записи миньона ВИА «Веселые ребята». В начале 1970-х руководил ВИА «Лада» и был гитаристом в джазовом оркестре Олега Лундстрема. В то же время начал писать песни для эстрадных исполнителей &lt;br> На фото: с певицей Аллой Пугачевой

В конце 1960-х музыкант присоединился к вокально-инструментальному ансамблю (ВИА) «Орфей», а также принял участие в записи миньона ВИА «Веселые ребята». В начале 1970-х руководил ВИА «Лада» и был гитаристом в джазовом оркестре Олега Лундстрема. В то же время начал писать песни для эстрадных исполнителей
На фото: с певицей Аллой Пугачевой

Фото: Рудольф Алфимов / РИА Новости

В 1972 году Вячеслав Антонов официально сменил фамилию. По словам артиста, он сделал это, чтобы слушатели не путали его с композитором Юрием Антоновым. Фамилию Добрынин носили его дальние родственники

В 1972 году Вячеслав Антонов официально сменил фамилию. По словам артиста, он сделал это, чтобы слушатели не путали его с композитором Юрием Антоновым. Фамилию Добрынин носили его дальние родственники

Фото: Игорь Уткин / Фотохроника ТАСС

Песни на музыку Вячеслава Добрынина исполняли Алла Пугачева («22+28», «Эй, мушкетеры!», «Вспоминай меня»), Михаил Боярский («Большая Медведица», «Вот и расстались»), Михаил Шуфутинский («За милых дам»), Лев Лещенко («Прощай») и другие артисты. Многие песни были написаны на стихи поэта Леонида Дербенева. В общей сложности Добрынин и Дербенев сочинили более 100 композиций &lt;br>На фото слева направо: композитор Вячеслав Добрынин, певец Лев Лещенко и композитор Юрий Антонов на концерте, посвященном 50-летию Льва Лещенко

Песни на музыку Вячеслава Добрынина исполняли Алла Пугачева («22+28», «Эй, мушкетеры!», «Вспоминай меня»), Михаил Боярский («Большая Медведица», «Вот и расстались»), Михаил Шуфутинский («За милых дам»), Лев Лещенко («Прощай») и другие артисты. Многие песни были написаны на стихи поэта Леонида Дербенева. В общей сложности Добрынин и Дербенев сочинили более 100 композиций
На фото слева направо: композитор Вячеслав Добрынин, певец Лев Лещенко и композитор Юрий Антонов на концерте, посвященном 50-летию Льва Лещенко

Фото: Николай Малышев / ТАСС

В 1986 году Вячеслав Добрынин начал выступать как сольный исполнитель. Впервые в этом качестве он появился в музыкальной программе «Шире круг», где исполнил песню «Спасатель». В 1990 году фирма «Мелодия» вручила композитору «Золотой диск» за пластинки «Синий туман» и «Колдовское озеро». В 1996 году президент России Борис Ельцин присвоил ему звание народного артиста РФ (на фото)

В 1986 году Вячеслав Добрынин начал выступать как сольный исполнитель. Впервые в этом качестве он появился в музыкальной программе «Шире круг», где исполнил песню «Спасатель». В 1990 году фирма «Мелодия» вручила композитору «Золотой диск» за пластинки «Синий туман» и «Колдовское озеро». В 1996 году президент России Борис Ельцин присвоил ему звание народного артиста РФ (на фото)

Фото: Владимир Яцина / ИТАР-ТАСС

Вячеслав Добрынин писал музыку к фильмам и сериалам, среди них: «Приморский бульвар» (1988), «Американский дедушка» (1993), «Расставаясь с Москвой» (2000), сериалы «Люба, дети и завод…» (2005–2006) и «Счастливы вместе» (2006–2013) &lt;br>На фото: с певицей Ладой Дэнс

Вячеслав Добрынин писал музыку к фильмам и сериалам, среди них: «Приморский бульвар» (1988), «Американский дедушка» (1993), «Расставаясь с Москвой» (2000), сериалы «Люба, дети и завод…» (2005–2006) и «Счастливы вместе» (2006–2013)
На фото: с певицей Ладой Дэнс

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1990-е годы музыкант выпустил десятки ставших популярными песен, среди них: «Колдовское озеро», «Льется музыка», «Пиковая дама», «Я боюсь твоей любви» &lt;br>На фото: на церемонии вручения премии «Золотой граммофон»

В 1990-е годы музыкант выпустил десятки ставших популярными песен, среди них: «Колдовское озеро», «Льется музыка», «Пиковая дама», «Я боюсь твоей любви»
На фото: на церемонии вручения премии «Золотой граммофон»

Фото: Коммерсантъ / Александр Курбатов  /  купить фото

В 1999 году Вячеслав Добрынин выпустил сольный альбом «Азбука любви», в 2001-м — «Ты разбила мне сердце», в 2004-м — «Сколько в жизни видал...», переизданный в 2008 году под названием «Мелочи жизни». Всего за свою карьеру Вячеслав Добрынин записал около 50 альбомов &lt;br>На фото: с певицей Софией Ротару

В 1999 году Вячеслав Добрынин выпустил сольный альбом «Азбука любви», в 2001-м — «Ты разбила мне сердце», в 2004-м — «Сколько в жизни видал...», переизданный в 2008 году под названием «Мелочи жизни». Всего за свою карьеру Вячеслав Добрынин записал около 50 альбомов
На фото: с певицей Софией Ротару

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Сергеев  /  купить фото

В 1994 году господин Добрынин создал группу «Доктор Шлягер», с которой выступал и записывался, группа исполняла песни композитора

В 1994 году господин Добрынин создал группу «Доктор Шлягер», с которой выступал и записывался, группа исполняла песни композитора

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

О Вячеславе Добрынине было снято несколько фильмов: в 2016 году появился фильм-концерт «Вячеслав Добрынин. Биография в песнях», в 2018-м — документальный фильм «Вячеслав Добрынин. Мир не прост, совсем не прост...», в 2024 году — документальный фильм «Вячеслав Добрынин. Поймать шлягер за хвост». В качестве актера Добрынин снялся в фильмах «Американский дедушка» (1993) и «Двойник» (1995), сериале «Кулагин и партнеры» (2008) &lt;br>На фото слева направо: писатель-сатирик Михаил Жванецкий, композитор Вячеслав Добрынин, журналист Сергей Архипов и певец Лев Лещенко

О Вячеславе Добрынине было снято несколько фильмов: в 2016 году появился фильм-концерт «Вячеслав Добрынин. Биография в песнях», в 2018-м — документальный фильм «Вячеслав Добрынин. Мир не прост, совсем не прост...», в 2024 году — документальный фильм «Вячеслав Добрынин. Поймать шлягер за хвост». В качестве актера Добрынин снялся в фильмах «Американский дедушка» (1993) и «Двойник» (1995), сериале «Кулагин и партнеры» (2008)
На фото слева направо: писатель-сатирик Михаил Жванецкий, композитор Вячеслав Добрынин, журналист Сергей Архипов и певец Лев Лещенко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

В 2006 году Вячеслав Добрынин получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени — «за большой вклад в развитие отечественного музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность»

В 2006 году Вячеслав Добрынин получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени — «за большой вклад в развитие отечественного музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность»

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Последний раз артист выходил на сцену в 2019 году во время сборного концерта «Дискотека 80-х», где исполнил попурри из своих песен. Затем состояние его здоровья ухудшилось, предположительно, из-за нескольких инсультов. В начале февраля 2022 года артист посетил юбилейный концерт Льва Лещенко &lt;br> На фото: Вячеслав Добрынин выступает на концерте «Дискотека 80-х» в 2009 году

Последний раз артист выходил на сцену в 2019 году во время сборного концерта «Дискотека 80-х», где исполнил попурри из своих песен. Затем состояние его здоровья ухудшилось, предположительно, из-за нескольких инсультов. В начале февраля 2022 года артист посетил юбилейный концерт Льва Лещенко
На фото: Вячеслав Добрынин выступает на концерте «Дискотека 80-х» в 2009 году

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

26 сентября 2024 года стало известно о госпитализации композитора с подозрением на инсульт. Вячеслав Добрынин умер 1 октября в возрасте 78 лет

26 сентября 2024 года стало известно о госпитализации композитора с подозрением на инсульт. Вячеслав Добрынин умер 1 октября в возрасте 78 лет

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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Вячеслав Добрынин (фамилия при рождении — Антонов) родился 25 января 1946 года в Москве в семье кадрового военного Галуста Петросяна и медсестры Анны Антоновой. Музыкальное образование будущий артист получил в Музыкальном училище имени Октябрьской революции (ныне — Московский государственный институт музыки имени Шнитке). В 1965 году поступил в МГУ, где обучался по специальности «история искусства, искусствоведение»
На фото: Вячеслав Добрынин (с гитарой)

Фото: Рудольф Алфимов / РИА Новости

Первой супругой музыканта стала врач-реаниматолог Ирина, с которой он познакомился в 1970-х годах во время учебы в МГУ. У пары родилась дочь Екатерина, сейчас она с семьей проживает в США. В 1985 году композитор расписался со второй супругой, тоже Ириной
На фото: с первой супругой Ириной

Фото: Рудольф Алфимов / РИА Новости

В конце 1960-х музыкант присоединился к вокально-инструментальному ансамблю (ВИА) «Орфей», а также принял участие в записи миньона ВИА «Веселые ребята». В начале 1970-х руководил ВИА «Лада» и был гитаристом в джазовом оркестре Олега Лундстрема. В то же время начал писать песни для эстрадных исполнителей
На фото: с певицей Аллой Пугачевой

Фото: Рудольф Алфимов / РИА Новости

В 1972 году Вячеслав Антонов официально сменил фамилию. По словам артиста, он сделал это, чтобы слушатели не путали его с композитором Юрием Антоновым. Фамилию Добрынин носили его дальние родственники

Фото: Игорь Уткин / Фотохроника ТАСС

Песни на музыку Вячеслава Добрынина исполняли Алла Пугачева («22+28», «Эй, мушкетеры!», «Вспоминай меня»), Михаил Боярский («Большая Медведица», «Вот и расстались»), Михаил Шуфутинский («За милых дам»), Лев Лещенко («Прощай») и другие артисты. Многие песни были написаны на стихи поэта Леонида Дербенева. В общей сложности Добрынин и Дербенев сочинили более 100 композиций
На фото слева направо: композитор Вячеслав Добрынин, певец Лев Лещенко и композитор Юрий Антонов на концерте, посвященном 50-летию Льва Лещенко

Фото: Николай Малышев / ТАСС

В 1986 году Вячеслав Добрынин начал выступать как сольный исполнитель. Впервые в этом качестве он появился в музыкальной программе «Шире круг», где исполнил песню «Спасатель». В 1990 году фирма «Мелодия» вручила композитору «Золотой диск» за пластинки «Синий туман» и «Колдовское озеро». В 1996 году президент России Борис Ельцин присвоил ему звание народного артиста РФ (на фото)

Фото: Владимир Яцина / ИТАР-ТАСС

Вячеслав Добрынин писал музыку к фильмам и сериалам, среди них: «Приморский бульвар» (1988), «Американский дедушка» (1993), «Расставаясь с Москвой» (2000), сериалы «Люба, дети и завод…» (2005–2006) и «Счастливы вместе» (2006–2013)
На фото: с певицей Ладой Дэнс

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 1990-е годы музыкант выпустил десятки ставших популярными песен, среди них: «Колдовское озеро», «Льется музыка», «Пиковая дама», «Я боюсь твоей любви»
На фото: на церемонии вручения премии «Золотой граммофон»

Фото: Коммерсантъ / Александр Курбатов  /  купить фото

В 1999 году Вячеслав Добрынин выпустил сольный альбом «Азбука любви», в 2001-м — «Ты разбила мне сердце», в 2004-м — «Сколько в жизни видал...», переизданный в 2008 году под названием «Мелочи жизни». Всего за свою карьеру Вячеслав Добрынин записал около 50 альбомов
На фото: с певицей Софией Ротару

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Сергеев  /  купить фото

В 1994 году господин Добрынин создал группу «Доктор Шлягер», с которой выступал и записывался, группа исполняла песни композитора

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

О Вячеславе Добрынине было снято несколько фильмов: в 2016 году появился фильм-концерт «Вячеслав Добрынин. Биография в песнях», в 2018-м — документальный фильм «Вячеслав Добрынин. Мир не прост, совсем не прост...», в 2024 году — документальный фильм «Вячеслав Добрынин. Поймать шлягер за хвост». В качестве актера Добрынин снялся в фильмах «Американский дедушка» (1993) и «Двойник» (1995), сериале «Кулагин и партнеры» (2008)
На фото слева направо: писатель-сатирик Михаил Жванецкий, композитор Вячеслав Добрынин, журналист Сергей Архипов и певец Лев Лещенко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

В 2006 году Вячеслав Добрынин получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени — «за большой вклад в развитие отечественного музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность»

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

Последний раз артист выходил на сцену в 2019 году во время сборного концерта «Дискотека 80-х», где исполнил попурри из своих песен. Затем состояние его здоровья ухудшилось, предположительно, из-за нескольких инсультов. В начале февраля 2022 года артист посетил юбилейный концерт Льва Лещенко
На фото: Вячеслав Добрынин выступает на концерте «Дискотека 80-х» в 2009 году

Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев  /  купить фото

26 сентября 2024 года стало известно о госпитализации композитора с подозрением на инсульт. Вячеслав Добрынин умер 1 октября в возрасте 78 лет

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

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