В Москве от последствий третьего инсульта на 79-м году жизни скончался композитор Вячеслав Добрынин. Его перу принадлежит более тысячи песен, которые исполняли множество певцов и ВИА, а очень часто и сам автор.

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Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Вячеслав Добрынин

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Многим популярным песням авторства Вячеслава Добрынина подходит эпитет «застольные». Сам он против такого определения не возражал, даже считал комплиментом и вообще не пытался казаться кем-то большим, чем автор шлягеров. Даже прозвище у него было — Доктор Шлягер. Зачем стесняться того, что хорошо получается, и отказываться от того, что хорошо работает? Народным массам ничего не известно об опытах Вячеслава Добрынина в симфонической музыке или в балете, потому что их не было. По сути, его карьера делится всего на два периода: когда он песни только сочинял — и когда, начиная с середины 1980-х, он еще и стал их исполнять.

Первые песни Вячеслава Добрынина зазвучали из телевизоров и радиоприемников, когда он был уже вполне зрелым, 25-летним историком искусства — он окончил МГУ по этой специальности и трудился в аспирантуре. Песня «На земле живет любовь», которая стала первым шлягером Добрынина, была написана на стихи Леонида Дербенева. У Дербенева в том, что касается поп-сочинительства, было особое чутье. К 1972 году уже сложился его авторский дуэт с Александром Зацепиным, возможно, самый яркий альянс хитмейкеров в истории советской песни.

«На земле живет любовь» — самый правильный «вход» в гигантский каталог Вячеслава Добрынина, ключ к его композиторскому методу.

В начале песни «Веселые ребята» играют вполне по-западному звучащий, можно даже сказать, глэм-роковый гитарный рифф, а затем голоса музыкантов заводят типичное для субкультуры ВИА разгульное «ла-ла-лай». У солиста Александра Лермана был прекрасный «фирменный» голос, а песня, по сути, представляла собой американский «южный» рок-н-ролл, не зря на пластинке «Мелодии» она соседствовала с кавером «Веселых ребят» на «Down On The Corner» Creedence Clearwater Revival.

Впоследствии этот прием Вячеслав Добрынин отточил до совершенства. В 1975 году они с Леонидом Дербеневым написали песню «Прощай», первым исполнителем которой стал Игорь Иванов (он же записал позднее «Из вагантов» Давида Тухманова). Композиция вышла на пластинке ВИА «Лейся, песня». Добрынин рассказывал, что перед тем, как «Прощай» была выпущена, ансамбль исполнял ее на концертах, и эту никому не известную песню публика требовала еще и еще. Диск вышел 30-миллионным тиражом, а композитор, по его собственному признанию, получил за это 9 руб. Впрочем, когда песня вошла в репертуар Льва Лещенко, а потом и самого Добрынина, этот шлягер стал одним из его основных источников дохода. Во второй половине 1970-х, став одним из самых популярных композиторов страны, он мог похвастаться заработками, сравнимыми, например, с Юрием Антоновым, то есть получал до 15–16 тыс. руб. в месяц при средней зарплате по стране около 140 руб.

К слову, настоящая фамилия Добрынина была Антонов. Фамилию Добрынин композитор взял у дальних родственников, когда песни Юрия Антонова стали набирать популярность. Добрынина, кстати, мы вполне могли узнать и как Петросяна — это была фамилия его отца, с которым он никогда не встречался. Но вряд ли можно всерьез говорить о каких-либо армянских влияниях в музыке Добрынина. Скорее в ней нашло отражение некое общесоветское представление о неофициальной, массовой, доступной всем песне.

В «Прощай» автор сократил гитарное вступление до минимума, а вокальный рифф, состоящий все из тех же магических звуков «л» и «а», начинался сразу же, еще до первого куплета. Так, чтобы зрители могли сразу подпевать.

Так, чтобы публика в ресторане сразу пускалась в пляс. Вячеслав Добрынин фактически создал формулу эстрадно-ресторанного хита, которую потом сам же активно эксплуатировал.

В конце 1970-х — начале 1980-х Добрынин стал внимательно слушать итальянскую эстраду, следы которой легко обнаружить в песнях, которые он отдавал, к примеру, Михаилу Боярскому, а позднее пел сам. «Синий туман» и «Не сыпь мне соль на рану» вряд ли родились бы, если бы не влияние Тото Кутуньо. Однако, скажем, «Колдовское озеро» — это уже родной советский «кабак» в чистом виде, абсолютное добрынинское ноу-хау, которое сделало его классиком жанра. Фактически и весь репертуар «Радио Шансон» в свое время вырос не столько из блатной песни, сколько из ресторанных шлягеров Вячеслава Добрынина, в которых не было лишних аккордов, но было вот это ощущение «гуляем, как в последний раз». Вспоминая песни Добрынина и их успех, можно говорить о невзыскательности вкуса, а можно и о том, что для кого-то они стали спасательным кругом. Кого-то вытягивали из депрессии, кто-то под них маршировал на плацу, а кому-то они и вправду скрашивали тюремные будни. Если был «доктор», значит, был и целительный эффект.

Игорь Гаврилов