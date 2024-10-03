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Коммерсантъ FM
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OpenAI получила заем на $4 млрд в дополнение к $6,6 млрд финансирования

Компания OpenAI сообщила, что оформила кредитную линию на $4 млрд почти у десятка банков, доведя таким образом размер привлеченных в этом месяце наличных средств до $10,5 млрд.

На днях сообщалось, что разработчик искусственного интеллекта провел раунд финансирования на $6,6 млрд. Инвесторами выступили, в частности, Microsoft, венчурный фонд Thrive и японский телекоммуникационный холдинг SoftBank, который, по данным Financial Times, вложил в OpenAI $500 млн. Сама OpenAI была оценена в $150 млрд.

Кредитную линию компания открыла в банках JPMorgan Chase, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Santander, Wells Fargo, SMBC, UBS и HSBC. OpenAI подчеркивает, что полученные наличные средства будут использованы для инвестиций в новые инициативы компании.

Кирилл Сарханянц

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