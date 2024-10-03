Google сделала доступным для всех пользователей Android голосовой помощник Gemini Live
Американская корпорация Google добавила возможность запуска голосового помощника Gemini Live на смартфонах под управлением Android. Пользователи могут воспользоваться нововведением бесплатно.
Фото: Manuel Orbegozo / Reuters
Запустить Gemini Live можно путем долгого нажатия кнопки питания — вместо «Google Ассистента» теперь появился значок с Gemini. Можно будет выбрать мужской или женский голос, а также один из диалектов английского языка.
ИИ понимает то, что видит на экране, например, ему можно задать вопрос о происходящем в видео на YouTube. В приложениях он может генерировать тексты и картинки. Ранее доступ к этим функциям получали только подписчики Gemini Advanced.
С Gemini Live можно общаться естественным образом — нейросеть поймет пользователя даже с учетом запинок, речевых ошибок или акцента. Если включить Gemini Live, то микрофон будет все время включен — для его отключения придется найти соответствующее меню в настройках. ИИ хранит расшифровки разговоров 72 часа.