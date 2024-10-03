Казбек Коков переизбран главой Кабардино-Балкарии

Депутаты парламента Кабардино-Балкарии сегодня, 3 октября, избрали на второй пятилетний срок действующего главу республики Казбека Кокова («Единая Россия»). Его кандидатуру единогласно одобрили все 69 депутатов, присутствовавших на заседании. Инаугурация господина Кокова пройдет сегодня же, 3 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Помимо господина Кокова на пост претендовали депутат от партии «Справедливая Россия — За правду» Алексей Войтов и министр природных ресурсов и экологии КБР Ильяс Шаваев, кандидатуру которого предложила КПРФ. Тем не менее в ходе заседания руководители всех фракций высказались в поддержку действующего главы республики, который, по их мнению, показал себя «с самой лучшей стороны».

После оглашения результатов тайного голосования Казбек Коков поблагодарил президента Владимира Путина «за честь оказаться в списке претендентов на пост главы», а также депутатов и «в их лице народ КБР». По его словам, он воспринимает свое избрание как огромную ответственность: «Нет высшей ценности, чем служить своему народу, принадлежность к которому является предметом самой высокой гордости». В своей дальнейшей работе господин Коков пообещал руководствоваться поручениями президента и заветами, которые оставили ему «старшие».

Александра Ларинцева, Пятигорск