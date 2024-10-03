Участник СВО Аргамаков станет сенатором от Республики Алтай

Андрей Турчак во время инаугурации на должность главы Республики Алтай сообщил, что подпишет указ о назначении сенатором от региона военнослужащего Амыра Аргамакова. Он участвовал в боевых действиях в Сирии и на территории Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герой России Амыр Аргамаков

Фото: Правительство республики Алтай Герой России Амыр Аргамаков

Фото: Правительство республики Алтай

«Отдельно хотел обратиться к нашему герою РФ Амыру Аргамакову и сообщить залу, депутатам Государственного собрания, жителям Республики Алтай, что сегодня мной будет подписан указ о назначении Амыра сенатором РФ, представляющим исполнительную власть Республики Алтай»,— сказал Андрей Турчак на церемонии вступления в должность главы региона (цитата по ТАСС).

Амыру Аргамакову 30 лет. В 2018 году он участвовал в военной операции в Сирии, с февраля 2022-го принимал участие в боевых действиях на Украине, где через год стал начальником штаба мотострелкового батальона. В марте 2024 года Амыра Аргамакова назначили председателем Союза ветеранов СВО по Республике Алтай.

В июне Владимир Путин назначил Андрея Турчака врио главы Республике Алтай. В сентябре господин Турчак победил на выборах с результатом 74%. В качестве кандидатов на должность сенатора от региона он также называл экс-сенатора Татьяну Гигель и экс-министра культуры республики Эжера Малчинова.

О назначении участников СВО на политические посты — в тексте «Ъ» «Надстоящий полковник».