Офис Нетаньяху назвал прекращение помощи США переходом к партнерству
Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху назвал переходом от помощи к партнерству объявленное президентом США Дональдом Трампом прекращение американской финансовой поддержки страны. Речь идет о $4 млрд в год, следует из заявления ведомства в соцсети X.
По версии офиса, этот переход Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп начали совместно. Он «демонстрирует силу и продвинутость двусторонних отношений, а также их способность адаптироваться и оставаться крепкими во времени», заявили в офисе премьера. В ведомстве напомнили, что военную помощь США Израилю всегда поддерживали и республиканцы, и демократы. Израиль, по данным офиса, использовал ее для своей защиты и «для противостояния врагам, угрожающим Америке и Западу». Там добавили, что «сегодня у Израиля сильная и стабильная экономика».
Дональд Трамп объявил о решении прекратить помощь Израилю 3 ноября в эфире Fox News. По словам президента, разговор об этом начал израильский премьер, решение согласовали с ним еще несколько месяцев назад, и еврейское государство с ним согласно. О помощи в какой сфере идет речь, господин Трамп не уточнил.
В 2016 году США и Израиль подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области безопасности. Он предусматривал $38 млрд американской помощи с конца 2018-го по 2028 год. Ежегодно Израиль получал $3,3 млрд и еще $500 млн на противоракетную оборону. Отдельная статья о ПРО впервые появилась именно в этом меморандуме.