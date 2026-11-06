Офис Нетаньяху назвал прекращение помощи США переходом к партнерству

По версии офиса, этот переход Биньямин Нетаньяху и Дональд Трамп начали совместно. Он «демонстрирует силу и продвинутость двусторонних отношений, а также их способность адаптироваться и оставаться крепкими во времени», заявили в офисе премьера. В ведомстве напомнили, что военную помощь США Израилю всегда поддерживали и республиканцы, и демократы. Израиль, по данным офиса, использовал ее для своей защиты и «для противостояния врагам, угрожающим Америке и Западу». Там добавили, что «сегодня у Израиля сильная и стабильная экономика».