Зарыть монитор

Ровно в полночь темную-темную комнату озаряет тонкая полоска синего света... Свет дребезжит, роняет на стену страшные тени. А рядом — сгорбленная тень, неотрывно смотрящая в электрический квадратик. Испугались? Мы — очень. Потому что узнали самих себя. Жизнь современного человека сложно представить без гаджетов. Их мерцание преследует нас с раннего утра до глубокой ночи. Но как это влияет на кожу? Будем разбираться.