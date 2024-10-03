Суд начал рассматривать уголовное дело о госизмене в отношении Данила Мухаметова

Свердловский областной суд 2 октября начал рассматривать уголовное дело о государственной измене в отношении жителя Нижнего Тагила Данила Мухаметова, сообщила пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ Фото: Анастасия Сибирякова, Коммерсантъ

Ему продлили пребывание под стражей также до 17 марта 2025 года — заседание по его делу назначено на 23 октября.

По данным следствия, он и его супруга Виктория были задержаны в 2023 году в результате спецоперации УФСБ России по Свердловской области в Нижнем Тагиле. Предварительно они обвиняются в передаче спецслужбам Украины сведений военно-технического характера за деньги.

Днем ранее облсуд продлил арест Виктории Мухаметовой по делу о госизмене также до 17 марта 2025, следующее судебное заседание назначено на 11 октября.

Напомним, пару подозревают в шпионаже в отношении Уралвагонзавода. Предположительно, она передавала ВСУ за вознаграждение данные, которые могут быть использованы в ходе специальной военной операции. По признанию женщины, за передачу чертежей им заплатили 100 тыс. руб. На тот момент Данил Мухаметов работал на УВЗ инженером, а его супруга — оператором.

Изначально Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал супругов на 12 суток по ст. 20.1 КоАП за мелкое хулиганство, согласно постановлению об административном правонарушении, они выражались грубой нецензурной бранью в центре Екатеринбурга. На выходе из спецприемника они были задержаны по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

Ирина Пичурина