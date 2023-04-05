В Нижнем Тагиле ФСБ задержала супружескую пару за госизмену и шпионаж

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) ФСБ задержала супружескую пару, причастных к государственной измене. По данным Управления ФСБ России по Свердловской области, мужчину и женщину подозревают в шпионаже в отношении одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса.

По данным службы, пара за деньги передавала в адрес спецслужб Украины сведения военно-технического характера, которые могут быть использованы против ВС РФ на спецоперации. У подозреваемых дома изъяли «предметы шпионской деятельности».

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена» в форме шпионажа). Подследственным судом супружеская пара взята под стражу.

Женщина призналась, что передавала сведения, а именно чертежи. За это им заплатили около 100 тыс. руб.

Напомним, в конце марта в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже был задержан корреспондент московского бюро американской газеты The Wall Street Journal гражданин США Эван Гершкович. По версии следствия, он собирал информацию о деятельности уральских оборонных предприятий.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Урал» «Журналиста приняли как разведчика».

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