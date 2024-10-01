Свердловский суд продлил арест Виктории Мухаметовой по делу о госизмене

Свердловский областной суд продлил арест Виктории Мухаметовой, задержанной вместе с мужем по делу о госизмене, до 17 марта 2025, сообщили в пресс-службе суда. Следующее судебное заседание назначено на 11 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Викторию Мухаметову и ее супруга Данила Мухаметова задержали в Нижнем Тагиле в апреле 2023 года в результате спецоперации УФСБ. Они обвиняются в передаче данных военно-технического характера украинским спецслужба. Заседание суда по делу Данила Мухаметова назначено на завтра, 2 октября.

Напомним, пару подозревают в шпионаже в отношении Уралвагонзавода. Предположительно, она передавала ВСУ за вознаграждение данные, которые могут быть использованы в ходе специальной военной операции. По признанию женщины, за передачу чертежей им заплатили 100 тыс. руб.

Анна Капустина