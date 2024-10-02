Артема Жогу перебросили из Донбасса на Урал

Как и предполагал “Ъ”, президент Владимир Путин назначил своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе (УрФО) председателя Народного совета (парламента) Донецкой народной республики (ДНР) Артема Жогу. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте Кремля поздно вечером в среду.

Пост полпреда стал вакантным 24 сентября, когда господин Путин освободил от этой должности Владимира Якушева. На следующий день господин Якушев был наделен полномочиями сенатора от исполнительной власти Тюменской области и сразу же избран первым заместителем председателя Совета федерации. Как ранее сообщал “Ъ”, необходимость в замене полпреда возникла в середине июня, после назначения Владимира Якушева на пост врио секретаря генсовета «Единой России»: совмещение им двух столь важных постов было признано нецелесообразным. В Совфеде бывший полпред получил ту же должность, которую занимал его предшественник на партийном посту Андрей Турчак, уехавший руководить Республикой Алтай.

Источники “Ъ” поясняли, что новое назначение Артема Жоги призвано снять потенциальный конфликт между ним и главой ДНР Денисом Пушилиным. Бывший командир батальона «Спарта» Жога набрал большой политический вес после того, как стал одним из трех сопредседателей избирательного штаба Владимира Путина на президентских выборах-2024, и неизбежно воспринимался бы в регионе как конкурент господина Пушилина, поясняли собеседники “Ъ”.

Источники “Ъ”, близкие к администрации президента, подчеркивают, что УрФО не считается проблемным округом: это богатая территория с «ресурсными» губернаторами. Поэтому при наличии компетентных заместителей господин Жога, не имеющий пока большого политического опыта, вполне способен справиться со своими новыми обязанностями полпреда.

Отметим, что перемещение Артема Жоги стало первым назначением представителя руководящей элиты новых регионов на высокий федеральный пост. Кроме того, назначение нового полпреда в УрФО продолжает заявленный ранее Владимиром Путиным курс на включение участников СВО в российскую властную элиту. Специально для них была учреждена кадровая программа «Время героев», выпускником которой стал и Артем Жога.

Андрей Винокуров, Афанасий Сборов