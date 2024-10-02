Сергей Лавров будет участвовать в первой встрече форума Россия — Африка в Сочи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в первой министерской конференции форума партнерства Россия — Африка. Мероприятие пройдет 9-10 ноября в Сочи, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Госпожа Захарова уточнила, что конференция состоится в университете «Сириус». В ней примут участие министры иностранных дел России и африканских стран, а также представители Африканского союза и крупных интеграционных объединений континента.

Участники обсудят вопросы, касающиеся безопасности, торговых связей, инвестиций, развития сельского хозяйства. На мероприятии также затронут темы горнорудного комплекса, образования, здравоохранения и не только.

«Ъ-Сочи» писал, что министр иностранных дел Руанды планирует принять участие в министерской встрече формата Россия — Африка в Сочи. Новый посол РФ в Кигали Александр Поляков рассказал в интервью, что Оливье Ндухунгирехе намерен присутствовать в предстоящем событии.

Мария Удовик