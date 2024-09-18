Глава МИД Руанды планирует посетить министерскую встречу в Сочи

Министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгирехе планирует посетить встречу формата Россия — Африка, которая пройдет в ноябре в Сочи. Об этом сообщил новый посол РФ в Кигали Александр Поляков в интервью ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам господина Полякова, Оливье Ндухунгирехе выразил уверенность в своем участии в предстоящем событии. Это заседание станет первым в своем роде в рамках Форума партнерства Россия — Африка.

Первая министерская конференция Форума партнерства Россия — Африка (СМИД Россия — Африка) запланирована на 11–12 ноября 2024 года на федеральной территории Сириус. Участие уже подтвердили представители 54 африканских стран и руководители интеграционных объединений, таких как Афросоюз и САДК. Советник президента Российской Федерации Антон Кобяков уточнил, что конференция станет важным шагом для укрепления всестороннего сотрудничества России с Африкой в политике, экономике и культуре.

В мероприятии примут участие министры, представители бизнеса, государственных структур и научных кругов. Основными темами обсуждения станут торгово-экономическое сотрудничество, инвестиции, образование и безопасность, а также расширение взаимодействия между БРИКС и африканскими странами.

Мария Удовик