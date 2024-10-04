Народный контроль

Надежду на то, что НКО способны улучшить отечественное здравоохранение, питают 48% россиян, которые приняли участие во всероссийском мониторинге Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Итоги этого большого труда, который начался в 2006 году, были недавно опубликованы в коллективной монографии «Самоорганизация граждан, благотворительность и третий сектор: теории, история и современные тенденции». Результат мониторинга содержит одна из глав этой объемной книги — «Отношение населения к НКО и ожидания от их деятельности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Волкова

Фото: Из личного архива Наталья Волкова

Фото: Из личного архива

Распространен миф: люди, посещающие государственные поликлиники и больницы, в большинстве своем не задумываются о том, как их лечат, согласны на все, включая невысокое качество оказываемых услуг, главное, чтобы не надо было принимать никаких решений. Однако после публикации результатов исследования ВШЭ миф этот зримо разрушается. Почти половина россиян желает общественного контроля в сфере здравоохранения. И ожидает, что НКО, то есть такие же россияне, которые объединились не ради коммерческой выгоды, а чтобы помочь себе и другим, будут этот контроль осуществлять.

Кстати, 38% из числа опрошенных руководителей НКО высказались, что могут помочь сфере здравоохранения, контролируя ее. И некоторые организации уже ввели это направление в свою работу: они принимают жалобы пациентов на низкое качество медицинских услуг, защищают права пациентов, публично заявляют об их проблемах, например в сфере лекарственного обеспечения.

Исследователи НИУ ВШЭ ежегодно, начиная с 2012 года, задавали вопрос о том, должно ли общество посредством НКО контролировать государственные поликлиники и больницы. 12 лет назад о контроле говорили 36% опрошенных граждан. За годы спрос на общественный контроль вырос на 12 пунктов.

По результатам мониторинга за здравоохранение, в котором НКО могут участвовать наравне с государственными структурами, высказалось 50% опрошенных. Респондентов не смущает то, что сфера охраны здоровья сложно устроена, требует специальных знаний и навыков. Идея, что общество способно взять медицину под свой контроль, становится год от года все популярнее.

— Люди не удовлетворены ситуацией в сфере здравоохранения,— объясняет социолог Ирина Мерсиянова, директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ и один из авторов монографии.— Потому хотят контроля со стороны НКО. Социологи давно сделали вывод: там, где у государства провал, появляется самоорганизация в различных формах.

Опрошенные полагают, что контроль НКО в сфере здравоохранения может «в наибольшей степени улучшить сложившуюся ситуацию». И выходит, почти половине россиян эта самая ситуация не нравится.

— Состояние здравоохранения традиционно получает общую долю низких оценок,— говорит Ирина Мерсиянова.— Сегодня только 13% россиян говорят о том, что здравоохранение у нас в хорошем состоянии. Это очень мало, если помнить, как много усилий государство прилагает для улучшения этой сферы. И справедливости ради: за годы исследования доля хороших оценок подросла — в 2012-м она составляла всего лишь 5%.

О плохом состоянии сферы здравоохранения заявляют 42% опрошенных, 43% — об удовлетворительном. Опрос — не интервью, поэтому точно сказать, что именно людям не нравится, нельзя. Однако можно сопоставить этот результат с количеством граждан, выразивших желание, чтобы НКО еще и защищали права пациентов (46%), и активно сами оказывали медицинские услуги (25%), и информировали о качестве работы медучреждений (23%).

— Когда у людей есть неудовлетворенность ситуацией, они ищут способы адаптации к ней,— объясняет Ирина Мерсиянова.— И делегирование полномочий некоммерческим организациям, пожалуй, самый лучший способ из возможных.

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Наталья Волкова, корреспондент Русфонда