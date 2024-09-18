Еще не адвокат, но уже заключенный

Московский гарнизонный военный суд санкционировал арест бывшего адвоката, а теперь военнослужащего Эльмана Пашаева, заподозренного в хищении мошенническим путем 18,5 млн руб. и $300 тыс. у мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея Блиновского. Заседание прошло в условиях повышенной секретности: журналистов не пустили ни на начало, ни на финал процесса. А само ходатайство следствия рассмотрели в закрытом режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В суде конвой оберегал Эльмана Пашаева в первую очередь от журналистов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ В суде конвой оберегал Эльмана Пашаева в первую очередь от журналистов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Избрания меры пресечения Эльману Пашаеву, получившему печальную известность после защиты актера Михаила Ефремова и задержанному накануне, ждали с самого утра. У здания суда собрались около трех десятков представителей СМИ, надеясь услышать подробную версию следствия и аргументы задержанного. Официальное обвинение фигуранту к этому времени предъявить не успели, доставив его на слушание в статусе подозреваемого.

Рассмотрение ходатайства столичного военного следственного управления (ВСУ) СКР, назначенное на полдень, началось с полуторачасовым опозданием. Причем автозак с подследственным подогнали максимально близко ко входу. «Эльман, за что вы брали деньги?» — бросились к нему репортеры. Однако ответить у фигуранта не было шансов: конвой стремительно увел Пашаева на шестой этаж, где в маленьком зале его уже ждали адвокат и супруга Алена. Последняя принесла мужу большую черную спортивную сумку с вещами на случай заключения в СИЗО.

Пока его вели по коридору, проведший в ИВС ночь экс-защитник хоть и выглядел помятым, но улыбался и благодушно кивал журналистам.

Снимать Пашаева строго-настрого запретили. Без объяснения причин в здание не пустили аккредитованных заранее фотографов и операторов, которым при наличии заявок разрешают протокольную съемку даже по делам, связанным с госизменой и шпионажем.

Также на слушание не попал никто и из пишущей прессы: журналистам просто не позволили пройти в зал, выставив у дверей пристава. Вопросы представителей СМИ о том, могут ли корреспонденты поприсутствовать на слушании, судья Максим Иванов, который по закону был обязан пустить зрителей на пока еще открытый процесс, предпочел проигнорировать.

А вскоре следователь Борис Семенов заявил ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме, мотивировав свою просьбу стандартным аргументом о необходимости сохранения тайны следствия. После того как суд удовлетворил просьбу, супругу Пашаева попросили покинуть зал. Следующие несколько часов ей пришлось провести в коридоре. Она призналась, что, как и все близкие Пашаева, «была удивлена» его задержанием, и от дальнейших комментариев воздержалась.

Как удалось узнать “Ъ”, ходатайствуя о заключении господина Пашаева под стражу, следователь Семенов мотивировал свою просьбу тем, что фигурант подозревается в тяжком преступлении, а находясь на свободе, может скрыться или продолжит заниматься преступной деятельностью.

Его позицию разделил и прокурор Александр Высочин, не поддержавший доводы адвоката Пашаева. Тот назвал аргументы следствия голословными. Защитник просил ходатайство ВСУ СКР по Москве отклонить или избрать господину Пашаеву более мягкую меру пресечения — в частности, домашний арест.

На принятие решения судья Максим Иванов взял полтора часа. Свое постановление он огласил в половине пятого вечера, поместив Пашаева все же в СИЗО на два месяца, до 15 ноября. На оглашение решения прессу также не пустили, не объясняя причин, хотя по закону оглашение судебных актов даже по секретным делам осуществляется открыто.

Увезли Эльмана Пашаева так же стремительно, как и доставили. Нанятый ему близкими адвокат общаться с прессой не пожелал.

ВСУ СКР инкриминирует юристу мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), за что ему грозит до десяти лет лишения свободы. По данным следствия, в феврале 2024 года лишенный статуса адвоката Эльман Пашаев убедил мужа блогера Елены Блиновской Алексея Блиновского в том, что может добиться прекращения уголовного дела, в рамках которого автора курсов по личностному росту обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму 906,6 млн руб. (ч. 2 ст. 198 УК РФ), отмывании еще 716,7 млн руб. (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), а также в неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Ее мужу Алексею Блиновскому вменили пособничество в совершении женой преступлений.

Блиновский согласился на условия Пашаева и передал юристу 18,5 млн руб. и $300 тыс. Как считают следователи, никаких мер по прекращению расследования в отношении супругов бывший защитник не принимал, а деньги просто присвоил. В апреле этого года Алексей Блиновский заключил в Минобороны контракт и отправился в зону СВО, рассчитывая, что дело в отношении него приостановят, а впоследствии прекратят. В начале сентября в СМИ появилась информация, что он задержан, но позже эти сведения не подтвердились.

По информации “Ъ”, военные следователи навещали обвиняемого в зоне СВО как раз для того, чтобы уточнить детали его общения с Эльманом Пашаевым.

Саму Елену Блиновскую к этому времени уже начали судить в Савеловском суде Москвы. Свою вину она признала частично, согласившись лишь с обвинением в уклонении от уплаты налогов.

52-летний Эльман Пашаев занимается юридической деятельностью с 1997 года, но широкую известность он приобрел после участия в процессе по делу совершившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова, впоследствии осужденного на семь с половиной лет. Именно Пашаев привел на процесс свидетелей защиты Александра Кобеца, Андрея Гаева и Тевана Бадасяна, которые пытались выгородить артиста. Все трое впоследствии были признаны лжесвидетелями и осуждены за дачу заведомо ложных показаний (ч. 1 ст. 307 УК РФ) на различные сроки исправительных работ. За юридическую карьеру Пашаева лишали статуса адвоката целых пять раз. Так, в сентябре 2020 года он утратил статус за нелицеприятные высказывания в адрес представителей потерпевших в деле Ефремова. В 2022 году он вновь получил удостоверение адвоката в Северной Осетии, сдав экзамен. Однако Федеральная палата адвокатов его аннулировала.

Мария Локотецкая