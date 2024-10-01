Росавиация призвала запретить полеты из Сочи в Израиль и Иран

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) призывает российские авиакомпании временно ограничить полеты в/из аэропортов Израиля и Ирана. Поводом для запрета послужила угроза жизни пассажиров, возникшая в ходе ракетных обстрелов Израиля со стороны Ирана, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Речь идет о запрете полетов в эти страны и пересечении их воздушного пространства до особого распоряжения.

В числе регулярных востребованных рейсов находится WZ4311 Сочи — Тель-Авив авиакомпании Red Wings. По данным федеральных СМИ, борт вылетел из Сочи в Тель-Авив вечером 1 октября, однако сменил курс на подлете к Израилю. По предварительным данным, рейс направился в Египет после закрытия воздушного пространства страны.

Ранее зарубежные издания сообщали, что в сторону Тель-Авива Иран выпустил от 100 до 500 ракет.