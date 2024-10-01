Следовавший в Тель-Авив самолет приземлится в Сочи после изменения маршрута

Самолет, выполнявший рейс 4311 «Сочи — Тель-Авив», успешно приземлился в аэропорту Шарм-эш-Шейха после изменения маршрута в ответ на угрозы безопасности в регионе. Пресс-служба Red Wings сообщила, что такие изменения произошли в соответствии с указаниями Росавиации. Сейчас самолет уже готовится к вылету обратно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Пассажиры, чьи рейсы в/из Израиля, Ирана и Ирака были отменены, получат полное возмещение стоимости билетов. В компании отметили, что решение о возобновлении рейсов в Тель-Авив будет зависеть от дальнейшего развития ситуации и официальных рекомендаций авиационных властей.

Вечером 1 октября иранская армия нанесла массированные удары по Израилю, выпустив от 100 до 500 ракет. Пилоты самолетов скорректировали курс на подлете к Израилю из-за начавшейся атаки.

Мария Удовик